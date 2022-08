नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड ( डीजेबी ) के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (DJB Vice-Chairman Saurabh Bhardwaj) ने यमुना नदी की सफाई (cleanliness of the Yamuna river) को लेकर की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है. इसमें अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों को दिल्ली को 'झीलों का शहर' (City of Lakes)बनाने के लिए जल निकायों के कायाकल्प (Rejuvenation of Water Bodies) के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में यमुना नदी की सफाई, चौबीस घंटे जलापूर्ति, झीलों का कायाकल्प, विभिन्न तंत्रों से जल उत्पादन में वृद्धि, नलकूपों की स्थापना, सीवर कनेक्शन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में दिल्ली में आरओ सिस्टम की स्थापना, जल प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई, जल उपचार क्षमता में वृद्धि, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थिति, एसटीपी का निर्माण कार्य पूरा करना, सीवर की सफाई और सीवर नेटवर्क का निर्माण और पुनः विकास पर चर्चा हुई.

गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने ओखला में 16 एमजीडी सीवर ट्रीटमेंटप्लांट में केमिकल के जरिए पानी को ट्रीट करने की पहल की है. इस अनोखी तकनीक की मदद से ओखला एसटीपी में सीवर के पानी का बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है. यमुना नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम कर रही है, ताकि यहां से निकालने वाले पूरे सीवेज को एकत्रित कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर ट्रीट किया जा सके. दिल्ली की सभी 1799 अनधिकृत कॉलोनियों में डीजेबी द्वारा सीवर लाइन बिछाई जाएगी. इनमें से 725 कॉलोनियों में पहले ही सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है. बाकी में विकास का कार्य विभिन्न चरणों में हो रहा है. इसके अलावा 18 नालें जो यमुना में गिरते हैं, उसमें से 16 को एसटीपी के लिए डायवर्ट किया गया है.

2025 तक यमुना को साफ करना दिल्ली सरकार का लक्ष्यदिल्ली सरकार ने यमुना नदी को अगले तीन साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी है, यमुना को साफ करना ही मुख्य मकसद है.



