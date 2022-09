नई दिल्ली: दिल्ली के नांगल गांव में जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने (Negligence of Jal Board in Nangal village of Delhi) आई है. यहां जल बोर्ड ने सीवर के काम के लिए गड्ढा खोदा था, जिसके 15 दिन बीत जाने के बाद इसे बंद न किये जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे इलाके के छोटे बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं.

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, 15 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक न ही सीवर की मरम्मत का कार्य पूरा हुआ है और न इस गड्ढे को बंद किया गया है. इतना ही नहीं, जल बोर्ड द्वारा गड्ढे के इर्द-गिर्द कोई घेरा भी नहीं बनाया गया है. लोगों ने यह भी बताया कि गड्ढे में थोड़ा पानी पहले से था लेकिन हाल ही में हुई बारिश के चलते इसमें और पानी भर गया. लोगों ने जल बोर्ड से कई बार इसकी शिकायत भी की लेकिन कर्मचारी बार बार आश्वासन देकर बात को टाल रहे हैं.

दिल्ली के नांगल गांव में जल बोर्ड की लापरवाही

लोगों का कहना है कि यहां से गुजरने वालों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है, साथ ही यह पानी लोगों के घरों की नींव में भी जा रहा है, जिससे घरों की नींव को भी खतरा है. ऊपर से गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे सो अलग. इन सारी चिंताओं के कारण लोग जल बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य को पूरा करें और गड्ढों को बिना देर किए बंद करें नहीं तो बड़ा हादसा तय है.

