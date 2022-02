नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सड़कों पर बेवजह बैरिकेड लगाने के खिलाफ दायर याचिका (Petition filed against barricades on Delhi roads) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका सुनने से इनकार (Refusal to hear petition filed against barricades on Delhi roads) किया. जन सेवा वेलफेयर सोसायटी ने यह याचिका दायर (petition was filed by the Jan Seva Welfare Society) की थी.

याचिकाकर्ता के वकील बांके बिहारी ने कहा था कि दिल्ली की कई सड़कों पर बेवजह बैरिकेड्स लगाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे आवागमन करने में लोगों को असुविधा होती है. कई बार तो बैरिकेड में चेन लगा दी जाती जिससे परेशानी और बढ़ जाती है. याचिका में कहा गया था कि, दिल्ली पुलिस ही दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रही है. दिल्ली पुलिस के दिशानिर्देश में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोबाइल बैरिकेड प्रभावी है. इससे लोगों के आवागमन में भी दिक्कत नहीं होती है.

लेकिन यह देखा जा रहा है कि मोबाइल बैरिकेड बेतरतीब लगाए गए होते हैं और कई बार तो किसी थाने का लिखा हुआ बैरिकेड दूसरे थाने की सीमा वाले रोड पर लगा होता है. कुछ बैरिकेड्स पर स्पांसर तक का नाम लिखा होता है और कुछ बैरिकेड पर पेंट भी नहीं होते हैं. कई बार मोबाइल बैरिकेड को नियंत्रित करने वाला कोई पुलिसकर्मी नहीं होता और वह रोड पर आवागमन करनेवालों के लिए समस्या बन जाता है. रात में कई बार लोग इसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं.

