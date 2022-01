नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट DDCA में गड़बड़ियों की शिकायत की जांच करने वाली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए (Delhi & District Cricket Association) DDCA, (Board of Control for Cricket in India) BCCI के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने सभी को 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.











सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कीर्ति आजाद की इस अंतरिम मांग को मंजूर करने से इनकार कर दिया कि DDCA को नए सदस्य बनाने से रोका जाए. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की सभी क्रिकेट गतिविधियों को दिल्ली एवं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ही नियंत्रित करती है. DDCA अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 के अलावा सीनियर और अंडर-19 महिला टीमों के सेलेक्शन का काम करती है. दिल्ली में क्रिकेट की इतनी गतिविधियों पर नियंत्रण के बावजूद DDCA का पारदर्शी कामकाज नहीं है. DDCA का सदस्य बनाने में कोई दिशा निर्देश नहीं है. याचिका में कहा गया है कि नए सदस्य बनाने का काम DDCA के अधिकारियों की मनमर्जी पर निर्भर होता है.

याचिका में कहा गया है कि DDCA के कई सदस्यों के पते एक ही जगह के हैं. नरेंद्र कुमार बत्रा के घर के पते पर DDCA के 17 सदस्य हैं, जबकि सीके खन्ना के पते पर 25 से ज्यादा DDCA के सदस्य हैं. सदस्य बनाने की इस प्रक्रिया से DDCA में कुछ खास लोगों का बोलबाला है. ये लोग अपने समर्थकों के साथ DDCA के चुनाव में अपना प्रभाव दिखाते हैं. DDCA में भाई-भतीजावाद की वजह से कई बार दिल्ली की टीम के चयन का काम प्रभावित होता है. याचिका में DDCA को किसी प्रशासक की देखरेख में चलाने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है की एक परिवार से एक ही वोट चुनाव के दौरान डाले जाएं.