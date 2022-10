नई दिल्ली : राजधानी में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध (Increasing Crime Against Women in Delhi) को संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, अवर सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras on street in Delhi) लगाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश सतीश शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली में छेड़खानी के मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में आदेश पारित किया है. वहीं दिल्ली सरकार को सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में 3 महीने में काम शुरू कर कार्य की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले मार्च 2020 में न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को उच्च न्यायालय की तरफ से जारी पिछले आदेशों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. क्योंकि यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध को कम करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा.

मार्च 2020 में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश स्थायी वकील राहुल मेहरा ने बताया कि 6630 सीसीटीवी कैमरे 19 जनवरी 2020 तक लगाए जाने थे, अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं. आगे 28 मार्च 2021 तक का समय मांगा था.



भीड़ वाले स्थानों पर लगाए जाएं चेतावनी पोस्टर

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की तरफ से नियुक्त न्याय मित्र मीरा भाटिया ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत संबंधित अधिकारियों को दिल्ली मेट्रो में पोस्टर प्रदर्शित करने के लिए निर्देश देने पर विचार कर सकती है. इसमें कहा गया है कि धूम्रपान निषेध पोस्टरों की तरह ही छेड़खानी एक अपराध (Molestation is Crime) है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो न्याय मित्र की दलील पर विचार कर राज्य सरकार को निर्देशित करेंगे.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को रोकने के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा स्थानीय थाना प्रभारियों को गश्त करने तथा पीसीआर में एक महिला पुलिसकर्मी की भी मौजूदगी को लेकर निर्देशित किया गया है.