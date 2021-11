नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली हिंसा (status report on delhi violence) से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत जानकारी दें. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई (Hearing on delhi violence case) 28 जनवरी को होगी.







कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने हलफनामे में दिल्ली हिंसा की जांच के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे. सुनवाई के दौरान जमियत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वकील जून चौधरी ने कहा कि अक्टूबर महीने में दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कई जानकारियां नहीं हैं. उन्होंने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से निष्पक्ष जांच (demand for sit enquiry) के दिशानिर्देश देने की मांग की. इस एसआईटी में दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी को न रखने की बात भी कही.



दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि वो सभी मामलों की कानून के मुताबिक तत्परता से जांच कर रही है. इसलिए इनकी जांच एसआईटी को सौंपने का कोई मतलब नहीं है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसके साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के कुछ आरोपियों की जमानत खारिज की है. अपने अक्टूबर के हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 758 केसों में से 351 केसों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. 67 मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं.

23 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों के संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वे स्टेटस रिपोर्ट में ये बताएं कि ट्रायल कोर्ट में केस किस चरण में हैं और कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और कितने गवाहों का परीक्षण हुआ है। इसके पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से जांच में की जा रही देरी पर चिंता जताई थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की जांच और नेताओं के हेट स्पीच के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और दूसरे नेताओं के भाषणों की पड़ताल कर रही है कि कहीं उनका दिल्ली की हिंसा से तो संबंध नहीं है।

12 मार्च 2020 को कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस समेत उन नेताओं को नोटिस जारी किया था, जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. अलग-अलग याचिकाओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, वारिस पठान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दाखिल की गई थी. याचिकाओं में इन नेताओं के खिलाफ जल्द FIR दर्ज करने की मांग की गई है. याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई स्थगित कर गलत किया.



27 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टालते हुए 13 अप्रैल 2020 को सुनवाई करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द कर फ़ैसला लें.

