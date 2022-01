नई दिल्ली : दिल्ली जिम एसोसिएशन ने उपराज्यपाल अनिल बैजल (delhi gym association wrote letter to lg) को एक बार फिर पत्र लिखकर वर्तमान समय में जिम मालिकों की आर्थिक बदहाल (poor condition of gym owners in delhi) हो चुकी स्थिति के बारे ने जानकारी देते हुए सहायता की अपील की है. पत्र के माध्यम से दिल्ली में जिम पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है. साथ ही यह कहा गया है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में 50% की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट को चलाने की अनुमति दी गई है. उसी तरह से जिम को भी 50% की क्षमता पर चलाने की अनुमति दी जाए. ताकि राजधानी दिल्ली में जिम व्यापार को खत्म होने से बचाया जा सके.





दिल्ली जिम एसोसिएशन ने दोबारा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (delhi gym association wrote letter to lg) को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से दिल्ली जिम एसोसिएशन ने उपराज्यपाल अनिल बैजल का ध्यान दिल्ली में जिम व्यापार से जुड़े व्यापारियों की तरफ दिलाते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1,00,000 लोग जो जिम व्यापार से जुड़े हुए हैं. वर्तमान समय में आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और वह पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं. यह इंडस्ट्री किसी तरह लॉकडाउन-2 के बाद सरवाइव कर पाई है, लेकिन इस बार लॉकडाउन लगने की वजह से फिटनेस इंडस्ट्री की नींव दिल्ली में टूट गई है. इस व्यापार से जुड़े व्यापारी काफी ज्यादा परेशान हैं. जिम मालिकों ने पिछले लॉकडाउन में अपने पैसे डूबा कर अपने घर की गाड़ी और जेवर बेचकर अपना व्यापार बचाया था, लेकिन इस बार लगे लॉकडाउन की वजह से जिम व्यापारी दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुके हैं. वर्तमान समय में जब दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है तो ऐसे में जिम को भी 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए जाएं.

दिल्ली में जिम 50 प्रतिशत क्षमता से खोलने की इजाजत की मांग.

दिल्ली जिम एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से DDMA और दिल्ली सरकार के साथ-साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी यह अपील करते हुए कहा है कि कृपया राजधानी में जिम खोलने के लिए कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी जाए. साथ ही जिम मालिकों के किराए को माफ करने के साथ अगले 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल पर लगने वाले फिक्स चार्ज में छूट दी जाए, जबकि जिम के कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार कुछ वित्तीय मदद भी मुहैया कराए.