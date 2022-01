नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम क्वारंटाइन को लेकर नई गाइडलाइंस (new guidelines on home quarantine in delhi) जारी की है. होम क्वारंटाइन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस को दिल्ली सरकार ने अपनाया है. इस संबंध में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर जानकारी दी.





दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब कोरोना के मरीजों को 14 दिन की जगह सिर्फ 7 दिन तक ही होम क्वारंटाइन (7 days home quarantine) में रहने की जरूरत है. इन 7 दिनों में अगर लगातार तीन दिन तक मरीज को कोई लक्षण नहीं आते हैं तो वह होम क्वारंटाइन से बिना कोविड-19 टेस्ट किए हुए डिस्चार्ज हो सकते हैं.

होम आइसोलेशन के लिए दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, हल्के या बिना लक्षण वाले मरीजों को बीमारी के परीक्षण और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन में मदद करने के लिए जिला/उप-जिला स्तर पर एक निर्दिष्ट नियंत्रण कक्ष संपर्क नंबर दिया जाएगा. ऐसे मामलों में उनके आवास पर सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए आवश्यक सुविधा होनी चाहिए. आदर्श रूप से, रोगी के पास एक देखभाल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसने COVID-19 टीकाकरण की दोनों डोज लिया हो. 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगियों और सह-रुग्ण स्थितियों वाले लोगों को उचित मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी.

इम्युनोकॉम्प्रोमाइज्ड (Immuno compromised) रोगियों को होम आइसोलेशन के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है और उचित मूल्यांकन के बाद ही उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी.

घर पर कोविड -19 का प्रबंधन कैसे करें

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोगी को घर के अन्य सदस्यों से खुद को अलग करने और एक कमरे में रहने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर बुजुर्ग और सह-रुग्णता वाले लोग. कमरा अच्छी तरह हवादार होना चाहिए और ताजी हवा अंदर आने के लिए खिड़कियां खुली रखनी चाहिए. मरीजों को हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क (triple layer mask) का उपयोग करना चाहिए और 8 घंटे के उपयोग के बाद उन्हें त्याग देना चाहिए. मास्क को टुकड़ों में काटकर और कम से कम 72 घंटे के लिए पेपर बैग में रखना चाहिए. शरीर को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है, और श्वसन शिष्टाचार का भी पालन करें. कम से कम 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र से साफ करें. घर के अन्य लोगों के साथ बर्तन सहित व्यक्तिगत सामान साझा न करें, और छुआ सतहों की सफाई सुनिश्चित करें. यदि उपलब्ध हो तो पल्स ऑक्सीमीटर से अपने रक्त ऑक्सीजन लेवल की स्व-निगरानी करें. प्रतिदिन अपने तापमान की जांच करें और लक्षणों के बिगड़ने पर तुरंत रिपोर्ट करें.

चिकित्सा की तलाश कब करें