नई दिल्लीः प्रेमी जोड़ों को स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत शादी करने में अब किसी तरह की परेशानी का सामना (marriage under Special Marriage Act in Delhi) नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये हैं (Delhi government issues circular for Special Marriage Act) और कहा है कि ऐसे मामलों में परिवार को नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया गया है.

ये आदेश अगस्त में हुई एक घटना के बाद सुर्खियाें में आया. यहां एक अधिकारी ने अंतरधार्मिक विवाह करने जा रहे जोड़े के माता-पिता को नोटिस जारी (Notice in Inter religious marriage in Delhi ) कर दिया था. नोटिस के बाद, लड़की के घर वालों ने उसको अगवा कर लिया था. हालांकि बाद में उसके प्रेमी ने कोर्ट में हैबियस कॉरपस (habeas corpus) याचिका दायर की गयी जिसके बाद परिवार ने लड़की को छोड़ दिया.



मामले के बाद, दिल्ली के सभी अधिकारीयों को जारी सूचना आदेश में जिनमें डिप्टी कमिश्नर, सभी एडीएम, सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिल्ली सरकार ने कहा कि वैवाहिक मामलों के अधिकारी और रजिस्ट्रार कानून के मुताबिक आधिकारिक बोर्ड पर इसकी सूचना दें. इसमें स्पेशल मेरिज ऐक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखने और अधिकारों की बात की गई है. इसमें शादी करने वालों के धर्म, जाति या किसी अन्य मानक के बिना उन्हें शादी की इजाज़त होने की बात कही. सरकार ने अपने सर्कुलर में आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है.

इसे भी पढ़ेंः DU: अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत होगा एडमिशन, अकादमिक काउंसिल ने दी मंजूरी



अगस्त महीने में घटित इस मामले में लड़की ने अपने माता पिता के पास जाने से मना कर दिया था. यह केस दायर होने के बाद अदालत ने जोड़े को सुरक्षा प्रदान कराई थी. इसी केस से जोड़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में केंद्र और दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया था जिसमें कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के समय तीस दिन के समय देकर पब्लिक नोटिस जारी करने को लेकर सवाल पूछा था. इसके जवाब में केंद्र ने फरवरी 2021 में इसको ख़ारिज करने की मांग करते हुए कहा इसके सभी पक्षों के हितों के सुरक्षा मुहैया करना है. नोटिस को जारी करने के तीस दिन के अन्दर अगर किसी ने आपत्ति दर्ज करायी तो जांच जारी रहने तक संबंधित अधिकारी उन्हें शादी का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है.