नई दिल्ली : राजस्व बढ़ाने तथा शराबों की बिक्री में जिस माफियाराज को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नई आबकारी नीति (new excise policy) को लागू किया है, इस नीति का पुरजोर विरोध भी हो रहा है. नई आबकारी नीति से दिल्ली में शराब की दुकानों (Shops of liquor in Delhi) की शक्ल बदलने का दावा किया जा रहा है. ड्राई डे (dry day in delhi) की संख्या 21 से घटाकर केवल तीन कर दी गयी है. इसके आलावा शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है.

शराब की दुकानें खुली जगह पर कम से कम 500 वर्गफीट वाली होंगी, एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का-मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. विपक्ष का आरोप है कि इससे युवाओं में नशा लेने का प्रचलन बढ़ेगा. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP President Adesh Gupta) ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी बड़ी उपलब्धि बताने वाली दिल्ली सरकार शराब की दुकानें बढ़ाकर युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम कर रही है. इससे राजधानी में महिलाओं से छेड़छाड़ और अपराध बढ़ेगा.

व्यवसायिक इलाकों में शराब के ठेके

आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार दुकानदारों की कमाई बढ़ाकर अवैध तरीके से उनसे पैसों की वसूली करेगी और इन पैसों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए करेगी. उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल से लेकर सड़क पर संघर्ष करने तक सभी रास्तों को अपनाने की बात कही है.



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति (new excise policy in delhi) के तहत मौजूदा सरकारी शराब की 372 दुकानें 16 नवंबर यानि मंगलवार को बंद हो गई. उसके बदले अब दिल्ली के अलग-अलग ईलाकों में कुल 849 शराब की दुकानें खुलेंगी. यह दुकानें मेगास्टोर की तरह होंगी, जहां किसी भी कोने तक ग्राहक स्वयं जाकर अपनी पसंद का शराब खरीद सकता है. लेकिन इस बीच जो आशंका जताई जा रही थी कि शुरू के कुछ दिनों तक नई दुकानें कम ही खुल पाएंगी. इसके साथ ही जो दुकानें खुलेंगी, उनमें भी लोगों को अपनी पसंद की शराब मिलने की कोई गारंटी नहीं है. यह सही साबित हुआ.

बुधवार को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हो गई तो इस नीति के तहत फिलहाल 350 शराब की निजी दुकानें जो पहले से दिल्ली के मॉल व अन्य व्यवसायिक इलाकों में चल रहे थे, वहां ही शराबों की बिक्री शुरू हुई. बता दें कि यह सभी शराब की दुकानें बीते एक अक्टूबर से बंद हो गई थीं.



नई दुकानें तैयार नहीं



प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी. आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है.नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी. जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी.

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (delhi govt new excise policy) के तहत 266 प्राइवेट शराब की दुकानों सहित सभी 849 शराब की दुकानें टेंडर के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई हैं. नए लाइसेंस धारक (new license holder in delhi) शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर यानि आज से शुरू हुई है. आज से नई शराब की दुकानें खुलने में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं. अभी तक अधिकतर नई दुकानें तैयार नहीं हैं और जिनकी दुकानें तैयार भी हो गई हैं, उन्हें लाइसेंस मिलने में परेशानी आ रही है.

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि आबकारी विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जो दुकानें तैयार हैं, वह अपनी दुकान की फोटो और वीडियो बनाकर संबंधित अधिकारी को भेजते रहे. फिलहाल उन्हें अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे, ताकि वह अपनी दुकानें खोल सकें. इसके बदा जैसे ही दुकानों की विजिट होगी, उन्हें स्थायी लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे. शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे. वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी.



सुरक्षा पुख्ता करना दुकानदार की जिम्मेदारी



नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी. व्यवस्था बनाये रखना, उनकी जिम्मेदारी होगी. दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी. अभी शराब की दुकानों के आसपास खुलेआम शराब पीने का नजारा होता था, अब ऐसा किया तो दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो जाएगा. इसके अनुसार यदि दुकान पड़ोस के लिए अशांति का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उससे संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.



नामी ब्रांड की शराब मिलने होगी मुश्किल



मामले से जुड़े जानकारों के मुताबिक, नई शराब की दुकानें खुलने के बाद शराब और बीयर की पूरी वैरायटी नहीं मिल पाएगी. क्योंकि शराब और बीयर के देसी-विदेशी ब्रांड रजिस्टर्ड होने में देरी हो रहा है. इस वजह से लोगों को उनकी पसंदीदा शराब की वेराइटी मिलने में मुश्किल होगी.



शराब परोसने के लिए जरूरी लाइसेंसों को किया गया एक



दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट में शराब (wine in restaurant) परोसने के लिए जरुरी चार अलग-अलग लाइसेंसों का विलय कर दिया है. नई आबकारी नीति के तहत रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए अब एक ही लाइसेंस की जरुरत होगी. अधिसूचना के अनुसार मौजूद एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस का संयुक्त विलय एल-17 लाइसेंस के रूप में कर दिया गया है. एल-17 लाइसेंस की जरुरत स्वतंत्र रेस्टोरेंट में भारतीय शराब परोसने, जबकि एल-17 एफ लाइसेंस की जरुरत विदेशी शराब परोसना के लिए होती है. वही एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस भारतीय रेस्टोरेंट में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं.



दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार अब कोई शराब की दुकानें नहीं चलाएगी. इसे पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है. शराब की गुणवत्ता चेक करने के लिए विशेष लैब की स्थापना की जाएगी. राजधानी में 'ड्राई डे' की संख्या 21 से घटाकर केवल तीन कर दी गयी है. इसके आलावा शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है. नई आबकारी नीति से विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व में 20 फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इससे सरकार के पास बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था हो सकेगी.

नई शराब की दुकान

विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी (Ramvir Singh Bidhuri) का कहना है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को नशे में डूबाकर और परिवारों को बर्बाद कर अपना आय बढ़ना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में नशामुक्त दिल्ली का वादा किया था, लेकिन आज केजरीवाल सरकार का पूरा प्रयास है कि दिल्ली में शराब के कारोबार कैसे बढ़या जाए. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य मादक पेय पदार्थ के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा लेकिन ठीक इसके विपरीत आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शराब उपभोग को बढ़ावा देने वाली नीति को लागू कर रही है.

नई नीति के अनुसार दिल्ली के सभी 272 वार्ड में औसतन तीन शराब के ठेके खोले जायेगें और कुल 849 ठेके निजी क्षेत्र में खोले जाएंगे. मैरेज हॉल आदि को एक साल के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान कर दिया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के लगभग हर मोहल्ले में शराब ठेके खुल जाएंगे. एक तरफ शराब पीने के लिए उम्र सीमा कम कर दी गई है व दूसरी तरफ दिल्ली में कई जगहों पर लगभग 24 घंटे शराब की बिक्री होगी.



दिल्ली सरकार ने पिछले दो वर्षों में राजधानी में अवैध शराब की भारी मात्रा बरामद की है. इस दौरान 7.9 लाख अवैध शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं. इनमें 1864 मामले में एफआईआर हुई है और 1939 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शराब माफियाओं के 1014 वाहन भी जब्त किये गये हैं. अनुमान है कि दिल्ली में अभी तक 2000 शराब की अवैध दुकानें चल रही थी. सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति से दिल्ली में नकली शराब बिकने को रोका जा सकेगा.