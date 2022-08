नई दिल्लीः दिल्ली में बैन के बाद भी चाइनीज मांझा का प्रयोग किया जा रहा है. इससे आये दिन काेई ना काेई हादसा हाे रहा है. उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में गुरुवार काे एक बाज चाइनीज मांझा में उलझ कर पेड़ में फंस गया (Falcon trapped in Chinese Manjha in Wazirabad). इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई. दमकलकर्मियों ने पक्षी का रेस्क्यू किया (Delhi fire brigade rescued bird) . बाज काे सुरक्षित निकाला. उसके बाद उसे उड़ा दिया गया.



ईटीवी भारत से बात करते हुए दमकल विभाग के कर्मचारी रणवीर सिंह ने बताया कि उन्हें करीब 1:15 पर कॉल मिली. वजीराबाद में एक बाज चाइनीज मांझा में उलझकर पेड़ में फंसा हुआ है (Falcon trapped in Chinese Manjha in Wazirabad). जिसे रेसक्यू कराने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद पक्षी को रेस्क्यू कराया गया (Delhi fire brigade rescued bird). बाज कब से इस तरह फंसा हुआ था इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

वजीराबाद में दमकल विभाग ने बाज काे सुरक्षित उतारा.

बता दें, किसी राहगीर द्वारा सूचना विभाग को दी गई थी, रेस्क्यू कराने के बाद बाज उड़ गया. यदि किसी राहगीर इस पर नजर नहीं पड़ती तो, बाज की जान भी जा सकती थी. दिल्ली में कई वाहन चालक चाइनीज मांझे में उलझकर अपनी जान गंवा चुके हैं. दिल्ली में पतंग उड़ाने को लेकर चाइनीज मांझे के प्रयोग पर सरकार ने बैन लगाया है. उसके बावजूद चाइनीस मांझे का प्रयोग किया जा रहा है.