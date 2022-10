नई दिल्ली : दिल्ली मंडल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य आनंद त्रिवेदी ने तीन रेलवे स्टेशनों का दौरा किया. इस दौरे के दौरान उन्होंने दैनिक यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं एवं दैनिक आवागमन में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए मीत नगर सबोली हाल्ट, शाहदरा एवं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया. (Anand Trivedi visited three railway stations and inquired about the facilities and problems of the passengers)

उन्होंने टिकट लेकर शाहदरा से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा कर यात्रियों से उनकी समस्याएं जानी. उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ रेलवे प्लेटफार्म पर सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली. इस दौरान त्रिवेदी के सहयोगी विनय प्रजापति, पूर्व महापौर हरि प्रकाश बहादुर एवं सांसद मनोज तिवारी के निजी सचिव अंबिकेश पांडे मौजूद रहे.

तीनों रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करने के बाद त्रिवेदी ने बताया कि मीत नगर सबोली हाल्ट पर यात्रियों ने यहां से आवागमन करने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन रोकने की मांग की. साथ ही हॉल्ट पर पीने के पानी रोशनी और दो अतिरिक्त तीन सेट स्टैंड बनाने पर जोर दिया. शाहदरा रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थित लगे खानपान स्टाइल को व्यवस्थित करने की चेतावनी दी तो गंदगी के लिए कई स्थानों का चालान भी किया गया. सफाई व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर अनुबंधित एजेंसी को कारण बताओ नोटिस करने की सिफारिश की गई.

मीत नगर सबोली हाल्ट पर अनवांछित लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रेलवे पुलिस की गश्त करने की सिफारिश की गई. उन्होंने बताया कि दैनिक यात्रियों से जो भी समस्याएं मिली हैं, उनके समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को लिखित रूप में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी और शीघ्र निदान की मांग की जाएगी.

