नई दिल्ली : आखिरकार 14 घंटे से ज्यादा लंबे समय के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के घर पर सीबीआई की छापेमारी ( CBI raid on Manish Sisodia House) पूरी होने के बाद सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया का निजी मोबाइल फोन और कंप्यूटर को सीज (Mobile Phone and Computer seized by CBI) कर लिया है. इसकी जानकारी कार्यवाही खत्म होने के बाद खुद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है. फिलहाल सीबीआई के उपमुख्यमंत्री को पेश होने के लिए नहीं कहा है. दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार (Corruption Allegations in Delhi Government Excise Policy) के आरोपों को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम पहले नंबर पर है. मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने बात रखते स्पष्ट तौर पर कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किए जाने के साथ उसको ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है.

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह 8 बजे से ही एक्साइज पॉलिसी में हुए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच रिकमेंड किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ी सीबीआई रेड को लेकर सियासी माहौल पूरे तरीके से दिनभर गरमाया रहा. आप और बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिनभर बयान जारी कर एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाने के साथ कई सवाल भी उठाए जाते रहे. वहीं इस बीच 14 घंटे के लंबे समय तक चली सीबीआई रेड के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास के बाहर आकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम मेरे आधिकारिक आवास पर आई थी. उन्होंने पूरे घर कि तलाशी ली थी. सीबीआई के द्वारा मेरा पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फोन सीज कर दिया गया और कुछ फाइलों को साथ वह अपने साथ लेकर गयी है.

सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस दौरान उन्होंने और उनकी फैमिली ने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया है और आगे भी जो भी इस पूरे मामले में जांच होगी उसमें भी पूरा सहयोग करते रहेंगे. उपमुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया है और हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो इस तरह की कार्रवाई से डरने की कोई बात नहीं है.

सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल

सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र में शासित बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि आज सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है. सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है. यह बात सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है. हम लोग इमानदार लोग हैं. कट्टर ईमानदारी से काम करते हैं. पिछले सात-आठ साल से जब से राजनीति में आए हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं. हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया. हमने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है. हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनाए हैं, जिसमें लाखों लोगों को इलाज मिला है. लाखों बच्चों और पेरेंट्स की दुआएं हमारे साथ हैं. हम उनके लिए काम करते रहेंगे. केंद्र सरकार जितना चाहे उतना सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती.

दिल्ली को सुविधाएं देने का काम रुकेगा नहीं

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा कि जब हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो लोग लाख कोशिश कर लें लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम रुकेगा नहीं. मनीष सिसोदिया ने आगे बातचीत के दौरान यह भी बताया कि फिलहाल सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया है. साथ ही यह भी कहा कि सीबीआई के सभी अधिकारियों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा था. मीडिया के द्वारा प्रोसीजर नोट और आगे की कार्रवाई पर सवाल पूछे जाने पर मनीष सिसोदिया बिना कोई जवाब दिए वापस अपने घर चले गए.

इसे भी पढ़ें : मनीष सिसोदिया, कई ब्यूरोक्रेट व कारोबारियों के यहां सीबीआई छापे, 7 राज्यों के 20 ठिकानों पर तलाशे दस्तावेज

कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 14 घंटे से ज्यादा लंबे समय के बाद मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी आखिरकार पूरी हो गयी. एक समय पर ऐसा लग रहा था कि छापेमारी में देरी इसलिए हुई है कि कही मनीष सिसोदिया को कहीं गिरफ्तार कर लिया जाए. लेकिन सीबीआई की टीम मनीषा सिसोदिया बिना गिरफ्तार किए ही उनके घर से चली गई है. हालांकि मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर और मोबाइल फोन सीबीआई के अधिकारियों द्वारा कर सीज लिया गया है. सीबीआई की रेड खत्म होने के बाद इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मनीष सिसोदिया बाहर आकर मीडिया से बात करेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया न सिर्फ बाहर आए, बल्कि उन्होंने मीडिया से बात भी की. साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा. बहरहाल यह देखना अब दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई किस तरह से पूरी कार्रवाई को बढ़ाती है और क्या वह दोबारा उपमुख्यमंत्री दोबारा पूछताछ के लिए आती है या नहीं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप