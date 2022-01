नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi's Rouse Avenue Court) ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कथित भाषण देने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई टाल दी (Hearing on petition seeking registration of FIR against Manohar Lal Khattar adjourned) है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 17 फरवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.





गुरुवार काे हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और वकील अमित महाजन की ओर से पेश सोनाली तिवारी ने कहा कि शिकायतकर्ता दलीलें देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करने का आदेश दिया. छह दिसंबर 2021 को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कथित भाषण देने देने के मामले में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है.

स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि खट्टर का वीडियो चंडीगढ़ में रिकार्ड किया गया है जो दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. 18 नवंबर 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया था. याचिका वकील अमित साहनी ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मनोहर लाल खट्टर अपने चंडीगढ़ निवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ अपने निवास पर बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में खट्टर हिंसा भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं.



इसे भी पढ़ेंः Bulli Bai App Case : आरोपी नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज



याचिका में कहा गया है कि बैठक में खट्टर (Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar) कह रहे हैं कि वालंटियर तैयार करो और दो से छह महीने तक जेल जाने से मत डरो. भाषण में खट्टर कह रहे हैं कि आप बैठकों में ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे लेकिन जेल में जाने के बाद आप बड़े नेता हो जाएंगे और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा. याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को समाज में वैमनस्य , घृणा और हिंसा पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.