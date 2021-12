नई दिल्ली : दिल्ली में अब टीचर्स यूनिवर्सिटी (Teachers university in delhi) बनेगी. यह फैसला दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया है. दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के संबंध में जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के जरिए उत्कृष्ट गुणवत्ता के शिक्षक (university for high quality teachers) तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे, जिसमें बीए-बीएड, बीएससी-बीएड और बीकॉम बीएड प्रोग्राम शामिल हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में न्यू जेनरेशन टीचर (new generation teachers in teachers university) तैयार किए जाएंगे, जो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा. उसे दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा. इस तरह से उन्हें ट्रेनिंग के साथ-साथ नौकरी भी मिलती रहेगी. उन्होंने कहा कि 4 साल की ट्रेनिंग अवधि में वह सरकारी स्कूलों के साथ जुड़े रहेंगे. इस दौरान उन्हें थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहतर तरीके से मिलेगी.



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से एडमिशन (admission in session 2022-23) की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को तैयार करने के लिए यह एक तरह से सेंटर फॉर एक्सीलेंस (center for excellence for teachers) होगा. इसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की सहभागिता होगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में कुलपति और प्रोफेसर विश्व स्तरीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा. साथ ही कहा कि इस यूनिवर्सिटी को बक्करवाला गांव के पास स्थापित करने की योजना है.



वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी शिक्षा के उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल (Delhi teachers university bill) पेश होगा और शैक्षणिक सत्र 2022-23 एडमिशन भी शुरू हो जाएगा.