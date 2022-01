नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट (Union Budget 2022) पेश करेंगीं. इस बार दिल्ली के कारोबारियों (Delhi Businessmen) को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें है. बीते दो साल से कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारी आर्थिक बदहाली (Economic Crisis Of Businessman) की मार झेल रहे हैं. ऐसे में इस बार व्यापारियों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. व्यापारियों का कहना है कि पिछली बार बजट के अंदर हर क्षेत्र को वित्तीय पैकेज के तहत राहत दी गई थी. लेकिन व्यापारी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई थी. ऐसे में इस बार केंद्र सरकार को बजट के माध्यम से वित्तीय पैकेज (Financial Package To Businessman) के तहत व्यापारी वर्ग को भी राहत दी जानी चाहिए. साथ ही जटिल हो चुकी जीएसटी कर प्रणाली को भी सरल करना चाहिए. साथ ही साथ इनकम टैक्स के स्लैब को भी बढ़ाना चाहिए. ताकि आम लोगों के साथ व्यापारियों को भी राहत मिले.





राजधानी दिल्ली में साइकिल के व्यापार से जुड़े कारोबारी और साइकिल व्यापार संघ के अध्यक्ष राजीव बत्रा ने बताया कि वर्तमान समय में व्यापारी आर्थिक बदहाली (Economic Crisis Of Businessman) के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में इस बार के बजट से व्यापारी वर्ग (Delhi Businessman Expectations From Budget) को काफी उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार को कोरोना की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए व्यापारी वर्ग को राहत देनी चाहिए. ताकि व्यापार दोबारा अपने पैर पर खड़ा हो सके. कोरोना संक्रमण से पैदा हुए विपरीत हालातों में केंद्र सरकार की तरफ से सभी को वित्तीय पैकेज के तहत राहत दी गई है. लेकिन व्यापारी वर्ग को किसी प्रकार की कोई राहत अभी तक नहीं दी गई है.

वित्तीय पैकेज की उम्मीद में व्यापारी वर्ग

राजीव बत्रा ने कहा कि कच्चा माल महंगा होने की वजह से चीजें महंगी हो गई है. ऐसे में महंगाई को कम करने की आवश्यकता है. खिलौनों और साइकिल के सेक्टर में केंद्र सरकार को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत काम की शुरुआत करनी होगी. इससे न सिर्फ कीमतों में कमी आएगी, बल्कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा. खिलौनों के अंदर जीएसटी का स्लैब अलग अलग है. इसे एक ही स्लैब करने की आवश्यकता है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार खिलौनों के ऊपर जीएसटी स्लैब को 12% तक कर दें, जिससे कि व्यापारी वर्ग को थोड़ी राहत मिले.

दिल्ली के व्यापारियों को उम्मीदें

राजीव बत्रा ने कहा कि साइकिल के क्षेत्र में जो 12% का जीएसटी का स्लैब है उसे घटाकर 5% किया जाए. क्योंकि साइकिल आम आदमी की सवारी है. नए कारोबारियों को अलग से केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए. इसमें प्लग एंड प्ले फैक्ट्री की सुविधा भी हो उपलब्ध. कोरोना की वजह से पैदा हुए भयावह हालातों के चलते बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों को लोन लेकर अपना व्यापार चलाना पड़ा है.ऐसे में व्यापारी वर्ग को इंटरेस्ट रेट की दरों में कटौती करके भी राहत दी जानी चाहिए. साथ ही ईएमआई लेट शुरू होनी चाहिए और उसमें अधिक मियाद भी मिलनी चाहिए.

कोरोनाकाल में दिल्ली का बाजार

ये भी पढ़ें : Union Budget 2022 : दिल्ली के लोगों को बजट से क्या हैं उम्मीदें, पढ़िए



दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा कि इस बार कपड़ा व्यापारियों को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से काफी उम्मीदें (Delhi Businessman Expectations From Budget) हैं. व्यापारी चाहते हैं कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें राहत दी जाए, जिसमें हर प्रकार के कपड़े के ऊपर लगने वाले जीएसटी के स्लैब को 5 प्रतिशत कर दिया जाए. इस बार के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब (Income Tax Slabs) को पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाए. ताकि लोगों को राहत मिले. जबकि दस लाख से बीस लाख रुपये की आमदनी वालों पर 10 प्रतिशत और 20 लाख से अधिक की आमदनी वालों पर 15 प्रतिशत टैक्स लगाया जाए.

दिल्ली की बाजार की स्थिति

ये भी पढ़ें- आगामी बजट पर युवाओं की राय, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तभी खुलेंगे रोजगार के द्वार

भगवान बंसल ने कहा कि जो व्यापारी उम्र भर ईमानदारी से टैक्स देते हैं उन्हें 58 साल के बाद मेडिकल सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए. वर्तमान समय में दिल्ली का व्यापारी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में व्यापारी वर्ग को राहत देते हुए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके बाद व्यापारियों को बिना इंटरेस्ट के लोन की सुविधा उपलब्ध हो, जिससेव्यापार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके.

बजट से क्या है व्यापारी वर्ग की उम्मीद

ये भी पढ़ें-Union Budget 2022 : प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन बजट की जरूरत, जानिए क्या कह रहे हैं पर्यावरणविद्





भागीरथ पैलेस मार्केट के प्रेसिडेंट भारत आहूजा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स (Electronic Items in delhi market) का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है. लेकिन बीते दो सालों से कोरोना के चलते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के क्षेत्र के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के व्यापार क्षेत्र में भी व्यापारी वर्तमान में आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को जीएसटी की कर प्रणाली को सरल करके व्यापारियों को सबसे पहले राहत देने की आवश्यकता है. साथ ही साथ इलेक्ट्रिक आइटम्स के क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के आइटम्स पर विभिन्न प्रकार के जीएसटी स्लैब के तहत कर लगाया जाता है. ऐसे में सभी आइटम्स के ऊपर एक ही स्लैब के तहत कर लगाया जाना चाहिए.

आहूजा ने कहा कि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल आइटम्स 18 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 12% तक करने की आवश्यकता है. व्यापारी वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट के माध्यम से उन्हें कुछ राहत दी जाएगी. खास तौर पर इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ी राहत और देते हुए केंद्र सरकार को इसे कम से कम सात लाख रुपये तक बढ़ाना चाहिए.