नई दिल्लीः दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP state president Adesh Gupta) ने वीडियो बाइट जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में नई आबकारी नीति लाने के बाद अब शराब के ठेकों पर एक नई स्कीम की शुरुआत हो चुकी है. शराब की बोतलों की एक पेटी खरीदने पर एक पेटी मुफ्त दी (Second free with a bottle of liquor in Delhi) जा रही है. यदि कोई एक बोतल खरीदता है तो उसे एक बोतल मुफ्त दी जा रही है.

यह नजारे राजधानी दिल्ली के अंदर जगह जगह खोले गए सभी ठेकों पर देखे जा रहे हैं. शराब खरीदने के लिए शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं. राजधानी दिल्ली के बाजार तबाह होने की कगार पर पहुंच चुके. रिहायशी क्षेत्रों में खुले शराब के ठेकों के कारण अराजकता का माहौल है. जिसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार ने अपने निजी हितों को साधने के चलते राजधानी में 21 ड्राई डे की संख्या को घटाकर तीन कर दिया है.

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता

अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal)के द्वारा शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के हर वर्ग महिला बुजुर्ग बच्चे युवाओं सभी को बर्बाद करने पर तुले हैं. आदेश गुप्ता ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि आज राजधानी के अंदर शराब की ठेकों का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, वह राजधानी दिल्ली की बर्बादी की कहानी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजधानी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में तुले हुए हैं. जिसका दिल्ली बीजेपी विरोध करती है.