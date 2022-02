नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी (Preparation for Delhi Municipal Corporation elections) में दिल्ली का सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है. बुधवार काे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर निशाना साधा. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज दिल्ली के इतिहास का एक काला दिन है. अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में सात वर्ष (Kejriwals government in Delhi for seven years) पूरे होने के साथ दूसरे टर्म के भी दाे साल पूरे हो गए हैं.

दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जिसे ना तो दिल्ली की चिंता है और ना ही दिल्लीवासियों की. दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ना कोई विभाग और ना ही कोई जिम्मेदारी. सात सालों के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया. सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के मद्देनजर दाे साै नए स्कूल खोलने की बात की थी.जिसमें से एक भी स्कूल नहीं खोला गया है. साथ ही 20 नए कॉलेज बनाने की बात की गई थी लेकिन एक भी कॉलेज आज तक नहीं बन पाया. दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की थी जिसे निभाने में वह पूरी तरह से विफल हुए हैं.

एक भी नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल की सरकार में अभी तक नहीं खोला गया है. कोरोना काल के दौरान भी दिल्ली की जनता को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई. कोरोना के दौरान जब दिल्ली के लोगों को सबसे अधिक ऑक्सीजन बेड के साथ दवाइयों और बेहतर इलाज की आवश्यकता थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री लाचार नजर आए.दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा (Delhi BJP State General Secretary Harsh Malhotra) ने कहा कि घोटालों की बात करें तो बीते 7 सालों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही दिल्ली की सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर कई घोटाले किए गए हैं.

नई आबकारी नीति शराब की बिक्री को जो लेकर लाई गई है वह इसका सबसे ताजा उदाहरण है. जिसमें हर साल 3500 करोड़ का घोटाला दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा. दिल्ली सरकार की dusib विभाग के ऊपर भी सीबीआई द्वारा 207 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर FIR दर्ज करवाई गई है. जल बोर्ड के अंदर 60 हजार करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है. जिसको लेकर सीएजी के द्वारा बार-बार ऑडिट रिपोर्ट करवाए जाने और डिटेल मांगने जाने पर भी दिल्ली सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल हुई है.

इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है. साथ ही डीटीसी बस घोटाले में भी दिल्ली सरकार के द्वारा पांच हजार करोड़ का घोटाला किया गया. वायु प्रदूषण जैसे ज्वलंत समस्या के समाधान को लेकर भी दिल्ली सरकार फेल हुई है. दिल्ली की जनता से तो 980 करोड रुपए वायु प्रदूषण सेस के रूप में लिए गए थे. जिसका प्रयोग दिल्ली सरकार के द्वारा विज्ञापन में किया गया. जल प्रदूषण से बेहाल हो चुकी यमुना नदी की सफाई के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 2481 करोड. रुपए का प्रयोग भी दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है.