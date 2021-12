नई दिल्ली : केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) के खिलाफ प्रदेश भाजपा के विभिन्न मोर्चों ने लगातार तीसरे दिन डीजल के वैट ( vat on diesel in delhi) में कमी न करने पर विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा एवं ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के विभिन्न प्रमुख 18 स्थानों पर केजरीवाल सरकार (Protest Against Delhi Govt) के खिलाफ नारेबाजी की.



प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने कहा कि बाकी राज्यों में सरकारें पेट्रोल और डीजल पर वैट (Vat on Petrol-diesel) कम कर चुकी है, जिससे वहां की परिवहन व्यवस्था से लेकर माल ले जाने-आने में किराया सस्ता हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ दूसरे राज्यों में प्रचार तंत्र फैलाने में व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के विभिन्न मोर्चों द्वारा पिछले तीन दिनों से डीजल पर वैट कम करने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा डीजल का ही प्रयोग किया जाता है. लेकिन अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) अपनी ‘घोषणा मंत्री’ वाले छवि को और पुख्ता करने में लगे हुए हैं.

केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

जिंदल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वह दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम वैट लगाएंगे. डीजल पर 12 प्रतिशत वैट था, जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया और पेट्रोल पर वैट 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया. जब भाजपा ने विधानसभा में इसका विरोध किया तो तब डीजल पर 30 प्रतिशत से 17 प्रतिशत किया गया. एक बार फिर भाजपा दिल्ली की आवाज बनी हुई है.

प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष भूपेन्द्र गोठवाल ने सुल्तानपुरी में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली वाले पहले ही कोरोना से रोजगार की मार झेल रहे हैं और अब डीजल को लेकर भी उन्हें दोहरी मार का शिकार होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने डीजल पर कोई वैट कम न करके दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है. डीजल पर भी वैट कम किया जाए अन्यथा इसके लिए भी हमारा आंदोलन और बृहद रुप से आगे भी जारी रहेगा.



प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष संतोष पाल ने कहा कि डीजल के कारण परिवहन की लागत बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है. किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

