नई दिल्ली: मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली भाजपा के जीते हुए आठो विधायक धरना देने के लिए पहुंचे. सभी विधायकों की मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वादे दिल्ली क बुजुर्गों से किए थे उन्हें पूरा करे और उन्हें पेंशन दें. भाजपा नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को छोड़ कर, गुजरात के लोगों को लुभावने वादे कर उन्हें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. (Elderly people are not getting old age pension in Delhi, BJP MLAs demonstrated at Chief Minister residence)

दिल्ली के बुजुर्ग आज भी गरीबी में बिना वृद्धावस्था पेंशन के जीने को मजबूर हैं. दिल्ली में सालों से वृद्धावस्था नहीं दी जा रही है. गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए गुजरात के लोगों को भी लोकलुभावन लालच देकर वहां वोट बैंक तैयार किया जा रहा है. दिल्ली की गरीब जनता केजरीवाल को कोस रही है. केजरीवाल का दिल्ली की जनता पर कोई ध्यान नहीं है. दिल्ली के लाखों बुजुर्ग हैं जो गरीबी में वृद्धावस्था ना मिलने के चलते किसी तरह अपनी आजीविका चलाने को मजबूर हैं. सालों से बुजुर्गों की पेंशन दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है.

भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर किया प्रदर्शन

बता दें कि हर साल एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, जिस पर दिल्ली के बुजुर्गों का दर्द छलका, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि केवल एक दिन का वृद्ध दिवस मनाने से कोई फायदा नहीं है. दिल्ली में लाखों बुजुर्ग परेशान हैं, जिनको राशन कार्ड से लेकर पेंशन बनवाने तक में दिक्कत आ रही है. विधायक कार्यालय के धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है. सब समस्याओं को बताते हुए बुजुर्गों ने कहा कि सरकार बुजुर्गों पर ध्यान दे, मजबूरी में किसी तरह वह अपनी आजीविका चलाने को मजबूर हैं. आज के हालात में बच्चे भी बेरोजगार बुजुर्गों को अपने पास रखना पसंद नहीं करते और बुजुर्गों की आजीविका वृद्ध पेंशन के सहारे चल रही है.

दिल्ली भाजपा के नेता लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ अलग-अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि अब दिल्ली में निगम चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है, जिसको लेकर भाजपा अब अपनी ओर से सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती. अब बारिश में भी दिल्ली भाजपा के सभी विधायक वृद्ध पेंशन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

