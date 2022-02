नई दिल्लीः ‘आप’ एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस वार्ता कर एमसीडी (BJP in Delhi MCD)पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा कि तनख्वाह नहीं मिलने के कारण एमसीडी के कर्मचारी 70 लाख घंटों तक प्रदर्शन करते रहे. फिर भी कोई निवारण नहीं निकला. पिछले एक साल में वह लगभग 10 बार प्रदर्शन पर बैठे. भाजपा शासित एमसीडी के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है. एमसीडी के कर्मचारियों को सामान्य से सामान्य मांगों के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ता है. दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में इन 70 लाख घंटों का बदला लेगी, भाजपा को एमसीडी से निकाल बाहर (Delhi MCD elections soon) करेगी.





आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी (Delhi Aam Aadmi Party's allegation on BJP) में हैं. उसके कर्मचारी कभी जेल में हैं तो कभी प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके डॉक्टर्स सैलरी मांगते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है. इन 15 सालों में उनका एक-एक कर्मचारी अंदर से दुखी हो चुका है. चाहे वह शिक्षक हों, डॉक्टर हों, सफाई कर्मचारी हों, माली हों, सभी कर्मचारी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं. आज उनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उन्हें आए दिन हड़ताल करनी पड़ती है. पिछले 5-6 महीनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है.

आप नेता का आराेपः

एमसीडी के कर्मचारियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उनकी गाड़ी जब्त हो रही है. अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं. यहां तक कि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर जाना बंद कर दिया है. शिक्षकों का काम था पढ़ाना, वह पढ़ा नहीं पा रहे हैं. जिन कर्मचारियों का काम दिल्ली को सुधारने का था वह नहीं कर पा रहे हैं.

दुर्गेश पाठक के अनुसार पिछले 12 महीनों में 10 बार एमसीडी के कर्मचारियों को सड़कों पर आना पड़ा, जिसके कारण उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़े. उन्हें रात-रात सकड़ों पर रहना पड़ा. लगभग 53 दिनों तक इस प्रकार से प्रदर्शन चले थे. सबसे पहला प्रदर्शन 6 जनवरी से 21 जनवरी तक चला, जिसमें 21 हज़ार से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया. दूसरा प्रदर्शन मार्च 9 को था जिसमें एक हज़ार कर्मचारियों ने भाग लिया. अगला प्रदर्शन 26 अक्टूबर को था, जिसमें 1300 से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया. चौथा प्रदर्शन 27 अक्टूबर को था, जिसमें 100 से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया. उसके बाद एक नवंबर को प्रदर्शन हुआ, जिसमें लगभग 1100 लोगों ने भाग लिया. 29 नवंबर से 31 दिसंबर तक यानी कि पूरे एक महीने तक प्रदर्शन चला. इसमें 1200 से भी अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया. 8 दिसंबर को 3 कर्मचारी घरने पर थे. 13 दिसंबर को 250 कर्मचारी धरने पर रहे. 23 दिसंबर को 700 से भी अधिक कर्मचारी धरने पर रहे. 27 दिसंबर क 200 से भी अधिक कर्मचारी धरने पर रहे.







