नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग ने फोरेंसिक नमूनों के डेटा की सुरक्षा (Security of data from forensic samples) को लेकर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है (DCW notices to FSL and Delhi Police). दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि दिल्ली पुलिस एफएसएल के रिसेप्शन पर ही पूरी जानकारी जमा करती है, जिससे एफएसएल में काम करने वाले कई कर्मचारी इस बात से वाकिफ रहते हैं कि किस सैंपल के मामले में कौन आरोपी है. इसके अलावा पीड़ितों और अभियुक्तों की जानकारी नमूनों की जांच करने वाले कर्मचारियों के पास भी जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया खतरे में आ जाती हैं. क्योंकि मामले में भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात की आशंका रहती है.





दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ एफएसएल को कई बार सिफारिश की है कि दिल्ली पुलिस द्वारा एफएसएल को दिए गए नमूनों में पीड़ित और आरोपी के साथ-साथ एफआईआर का विवरण नहीं होना चाहिए. आयोग ने सिफारिश की है कि फोरेंसिक नमूनों के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड बनाकर इसे आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है. इससे नमूने की जांच करने वालों सहित एफएसएल के कर्मचारियों तक आरोपी और पीड़ित की पहचान उजागर होने से रोकने में मदद मिलेगी. इसके माध्यम से एफएसएल में भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात की संभावना काफी कम हो जाएगी.



एफएसएल और दिल्ली पुलिस को नोटिस

दिल्ली महिला आयोग की (Delhi Commission for Women) अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अब इस मामले में दिल्ली पुलिस और एफएसएल को नोटिस जारी किया है. आयोग ने दिल्ली पुलिस से एफएसएल के साथ पीड़ित और आरोपी के नाम और अन्य विवरण साझा करने के कारणों की जानकारी देने को कहा है. आयोग ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि एफएसएल को नमूने देते समय पीड़ित और आरोपी के विवरण सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. आयोग ने एफएसएल को अपने कर्मचारियों से पीड़ित और आरोपी के विवरण सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए भी कहा है.

दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस और एफएसएल से इस संबंध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने की वजह बताने को कहा है. साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस और एफएसएल से आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है. आयोग ने इस संबंध में किसी भी लंबित प्रस्ताव की जानकारी भी मांगी है.





दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा,