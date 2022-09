नई दिल्लीः दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने सोमवार काे एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता को लेकर एमसीडी को नोटिस भेजा है (DCPCR sent notice to MCD). आयोग ने एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में बार-बार असफल होने की जांच करने के आदेश भी दिए हैं. साथ ही, डीसीपीसीआर ने नोटिस (DCPCR sent notice to MCD) का जवाब देने के लिए एमसीडी को दो सप्ताह का समय दिया है. एमसीडी को 19 सितंबर से तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.

इस संबंध में डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडू (DCPCR President Anurag Kundu) ने ट्वीट कर कहा, “डीसीपीसीआर ने एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. एमसीडी स्कूलों के प्रदर्शन को पूरे भारत में नीचे से पांचवां स्थान दिया गया है.’’ डीसीपीसीआर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 के कक्षा तीन के परिणाम एमसीडी के स्कूलों में टीचिंग और लर्निंग की गुणवत्ता पर सीधी टिप्पणी है. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा तीन के परिणाम एमसीडी के स्कूलों में टीचिंग और लर्निंग की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, जो दिल्ली को भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच राज्यों में शामिल है.

एमसीडी को नोटिस भेजा

वास्तव में, दिल्ली नगर निगम के कक्षा तीन के परिणाम भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन तीनों विषयों में राष्ट्रीय औसत से नीचे है. भाषा में कक्षा तीन के लिए औसत राज्य स्कोर 52 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62 फीसदी है. डीसीपीसीआर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाए कि खराब प्रदर्शन को साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 में कक्षा तीन के लिए स्कोर 58 फीसदी था. इसलिए आयोग ने दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर खराब प्रदर्शन (Notice to MCD on poor quality of education) के लिए स्पष्टीकरण मांगा है.