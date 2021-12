नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press conference held at EDMC) में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा (State General Secretary of BJP says Aam Aadmi Party does not have issue) नहीं है. इसलिए वे झूठ बोल रहे हैं. उनके नेता धार्मिक भावनाओं को भड़काने और निगम के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं.



हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार (kejriwal government) दिल्ली के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर हजारों और लाखों के बिल भेज रही है, लेकिन उन जगहों पर बिजली पानी फ्री करने की जगह आम आदमी पार्टी के नेता नगर निगम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 115 स्पष्ट तौर पर कहती है कि किसी भी धार्मिक पूजा स्थल पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता.

इसलिए निगम धार्मिक स्थलों पर नहीं पहले कोई संपत्ति कर लेता था और ना ही आगे कोई टैक्स लेने का प्रावधान है. जिस कर्मचारी ने बिना निगम की अनुमति के पत्र जारी किया था उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है कि आखिर इस मामले में किन लोगों का हाथ है जो भाजपा और निगम को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं. इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, स्थाई समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार और नेता सदन सतपाल सिंह मौजूद थे.

