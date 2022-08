नई दिल्ली: दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) डीएसएलएसए ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के सहयोग से कॉन्वर्सेशन ऑन टच एंड प्रोटेक्टिंग टेंडर हार्ट्स प्रोजेक्ट (Conversation on Touch and Project Tender Hearts Project)के समापन समारोह का आयोजन केदारनाथ साहनी सभागार में किया. इस अवसर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Delhi High Court) व अन्य न्यायमूर्ति मौजूद रहे. दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती भी मौजूद रहे.



निगम स्कूलों के पांच सौ से अधिक छात्रों और दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 200 छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम में बच्चों को स्कूल बैग और जूट बैग वितरित किए गए. छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये. सिविल सेंटर में डीएसएलएसए के एक सूचना बोर्ड का भी उद्घाटन किया गया जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता और डीएसएलएसए के बारे में अन्य जानकारी प्रदर्शित की गई.

सास्कृतिक कार्यक्रम पेश करती छात्राएं.

दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority), दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के सहयोग से "कन्वर्सेशन ऑन टच: केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टेंडर हार्ट्स" (Conversation on Touch and Project Tender Hearts Project) नामक परियोजना शुरू की गयी है. इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों के साथ-साथ गुड एंड बैड टच के बारे में जागरूक करना और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना है.

इस अवसर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Delhi High Court) व पेट्रॉन इन-चीफ डीएसएलएसए ने कहा कि बच्चे फूलों की तरह (children are like flowers) हैं. उनका पोषण और रक्षा करने के लिए हम माली हैं. यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ बचपन दिया जाए. डीएसएलएसए ने दिल्ली के 150 स्कूलों में ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की पहल की है और बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है.

डीएसएलएसए ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिए स्कूलों में 150 सूचना बोर्ड भी स्थापित किए हैं. उन्होंने कहा कि आज के समापन समारोह को इस परियोजना के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. यह बाल शोषण के खिलाफ कार्रवाई की नई शुरुआत है. यह आयोजन छोटे बच्चों और किशोरों को शिक्षित और सशक्त बना रहा है. उन्होंने कहा कि स्कूलों को बाल शोषण से प्रभावित हुए बच्चों की हर संभव मदद करनी चाहिए और उन्हें मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए.





