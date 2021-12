नई दिल्लीः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार (Delhi Pradesh Congress Committee President Chaudhary Anil Kumar) के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की समस्याओं के संबध में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से निर्माण भवन स्थित कार्यालय में मिलकर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चाेपड़ा, प्रदेश कांग्रेस कम्यूनिकेशन विभाग के चैयरमेन अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक विजय लोचव और हरि शंकर गुप्ता शामिल थे. अनिल कुमार ने ज्ञापन में शहरी विकास मंत्री से जानकारी मांगी कि राजधानी में नई आबकारी नीति (New Excise Policy in Delhi) के तहत नान कन्फर्मिंग क्षेत्रों में (Delhi Congress against excise policy) शराब के ठेके खोलने से पहले क्या दिल्ली सरकार ने डीडीए और संबधित निगम से मंजूरी ली थी?

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कर रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए. चौधरी ने कहा कि 18 विधानसभाओं में नई आबकारी नीति से पहले केवल पांच शराब के ठेके थे. नई शराब नीति लागू होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 216 होगी. उन्होंने मास्टर प्लान 2021 (master plan of delhi) और ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में रिहायशी क्षेत्रों शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबंध (Liquor contract violates Delhi master plan) है, फिर किन कारणों अथवा किस दवाब में केजरीवाल सरकार ने रिहायशी क्षेत्रों में शराब की दुकाने खोलने की इजाजत दी?

हरदीप पुरी काे ज्ञापन साैंपते कांग्रेस नेता.

इसे भी पढ़ेंः आबकारी नीति में बदलाव से BJP नेताओं की धन उगाही हुई खत्मः आतिशी

उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस नई शराब नीति का विरोध करती है और मांग करती है कि नई नीति के तहत दिल्ली में खुलने वाले शराब के ठेकों पर केन्द्र सरकार जांच करे.

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चाेपड़ा ने कहा कि कालकाजी में भूमिहीन कैम्प, नवजीवन कैम्प और नेहरू कैम्प के जेजे कलस्टर वालों के लिए तीन चरणों में डीडीए ने आठ हजार 64 फ्लैट बनाने की योजना थी. पहले चरण में तीन हजार फ्लैट बनकर तैयार हुए. लंबे अंतराल के बाद भी मौजूदा दिल्ली सरकार की असंवेदनशीलता के कारण गरीबों के लिए बनने वाले प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं.



इसे भी पढ़ेंः दिल्ली: शराब के सरकारी ठेके बंद, अब सिर्फ निजी दुकानों पर होगी बिक्री



अनिल कुमार ने 48 हजार झुग्गियों के वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के संबध में शहरी विकास मंत्रालय के संबधित विभाग की योजना को सार्वजनिक करने की मांग की. कुमार ने दिल्ली में अन्य समाज कल्याण से संबधित योजनाओं के बारे में भी शहरी विकास मंत्री से चर्चा की. ज्ञापन में ड्राफ्ट मास्टर प्लान -2041 में कांग्रेस सुझावों को शामिल करने, यमुना में प्रदूषण को कम करने के लिए एसटीपी प्लांट पर काम तेज करने की मांग की गई. अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के लिए केन्द्र सरकार जल्द फैसला ले. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने आश्वासन दिया कि वे मांगों पर गंभीरता से गौर करेंगे. उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाई मांगों पर अपनी सहमति भी जताई.