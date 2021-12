नई दिल्लीः कई साल पहले उत्तम नगर से सागरपुर तक (Cycle track from Uttam Nagar to Sagarpur) एक साइकिल ट्रैक बनाया गया था. यह ट्रैक आज बदहाल हाे चुका है. इसके किनारे कूड़ा और टूटी दीवारों के मलबे बिखरे पड़े हैं. यह ट्रैक उन फैक्ट्री वर्करों और अन्य साइकिल सवारों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जो हर दिन जनकपुरी और पंखा रोड (Janakpuri and Pankha Road) इलाके में काम के लिए साइकिल से आना-जाना करते थे.

साइकिल ट्रैक से जाने से उनको तेज रफ्तार गाड़ियों के चलने वाली सड़क पर उन्हें साइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन आज इस ट्रैक की बदहाली की वजह से उन्हें मेन रोड पर ही साइकिल चलानी पड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है.स्थानीय लोगों का कहना है कि मौजूद सरकार के कार्यकाल में इस ट्रैक को बढ़ाना तो दूर, इसके मेंटेनेंस पर भी ध्यान नहीं (PWD did not repair the cycle track) दिया गया.

साइकिल ट्रैक की बदतर हालत.

इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और सरकार की है. लेकिन इनकी कोताही की वजह से आज ये ट्रैक बदहाल हो चुका है. अगर जल्द ही इस पर ध्यान देने हुए इसे ठीक नहीं करवाया गया तो आने वाले दिनों में संभव है कि यहां पर हर तरफ कचड़ा ही कचड़ा नजर आएगा. लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे और PWD को इसकी मरम्मत करवाने का निर्देश देते हुए यहां से कचड़ों को भी हटवाए.

साथ ही ये भी सुनिश्चित करे की यहां कचड़ों को ना फेंका जाए. अगर ये ट्रैक वापस साइकिल चलाने लायक बनती है तो, इससे साइकिल सवार सुरक्षित तो महसूस करेंगे साथ ही अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रैक का इस्तेमाल कर साइकिल से आना-जाना करेंगे तो इस से प्रदूषण भी कम होगा.



