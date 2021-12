नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लीनिक (Wrong medicine in mohalla clinic) के डॉक्टरों द्वारा प्रिसक्राइब की गई दवाई के सेवन से 16 बच्चों की न सिर्फ तबीयत खराब हो गई, बल्कि उसमें से तीन बच्चों की मौत (Death of three children) हो गई है. जिसको लेकर आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस (Adesh Gupta press conference) करके दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक के मॉडल को फ़ेल बताया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री से दिल्ली नही संभल रही है तो वह तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें. गौरतलब है कि तीनों बच्चों की मृत्यु मोहल्ला क्लीनिक की प्रिसक्राइब की गई डेक्सट्रों मेटाफोरपिन लेने के कारण हुई है, जो कि चार साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है.





राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले नगर निगम के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति बढ़ती जा रही है. दोनों ही राजनीतिक दल एक-दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं. इस बीच आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस (Adesh Gupta press conference) करते हुए दिल्ली सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार (Arvind Kejriwal) के अंतर्गत चल रहे मोहल्ला क्लीनिक में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. दरअसल मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर्स के द्वारा 16 बच्चों को खांसी की शिकायत होने पर प्रिस्क्रिप्शन में डेक्सट्रो मेटरफोरपेन दवाई दी गई, जो कि 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती. इस दवा के सेवन के चलते 16 बच्चों की न सिर्फ तबीयत खराब हो गई बल्कि बच्चों को बाद में कला निधि सरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है. इलाज के दौरान तीन बच्चों की मृत्यु हो गई, जो बेहद दुखद है.

आदेश गुप्ता ने कहा कि यह पूरा मामला स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया है. दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक के अंदर कार्यरत डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की गलत प्रिसक्रिप्शन के चलते तीन बच्चों की मृत्यु हुई है. इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. पूरे मामले पर केंद्र सरकार से डी.एच.जी.एस की तरफ से 7 दिसंबर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है. साथ ही साथ लापरवाही करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. पत्र में डेक्स्ट्रो मेटाफोरफिन के पूरे स्टॉक को वापस करने के निर्देश भी दिए दिए रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार के द्वारा चल रहे मोहल्ला क्लीनिक के अंदर जिस गलत दवाई के प्रशिक्षण की वजह से तीन बच्चों की मृत्यु हुई है. यह दवाई डेक्स्ट्रो मेटफॉर्मिन है जो चार साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती. उसके बावजूद भी छोटे बच्चों को यह दवाई दी गई जो दर्शाता है कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक के अंदर किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है.

दिल्ली सरकार के द्वारा मोहल्ला क्लीनिक में ऐसे स्टाफ की नियुक्ति की गई है जिन्हें दवाइयों की पूरी जानकारी नहीं है और न ही वह अपने पद पर बने रहने के योग्य है. दिल्ली बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग करते कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच कर के दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए साथ ही अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजधानी दिल्ली नहीं संभल रही है तो वह तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दें. इस पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है और आगे ऐसी दुखद घटना है ना हो इसका भी सबक दिल्ली सरकार को लेना चाहिए.



दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के अंदर गलत दवाई दिए जाने के चलते तीन बच्चों की हुई दुखद मृत्यु के बाद इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा यह पूरा मामला उठाए जाने के बाद आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मामले को उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लीनिक कांसेप्ट को पूरी तरीके से फ्लॉप बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है जिसकी पोल अब धीरे-धीरे खुलती नजर आ रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया है. मुख्यमंत्री के हाथ तीनों बच्चों के खून से रंगे हुए हैं.



