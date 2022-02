नई दिल्लीः भलस्वा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में लगभग दाे साै महिलाएं कथित रूप से ठगी का शिकार हुई (Women cheated in Delhi's Mukandpur) हैं. दिल्ली के मुकंदपुर में रहने वाली एक महिला ने कंपनी चलाने के नाम पर आस पड़ाेस की महिलाओं से हर महीने पैसे जमा करवाती थी. पीड़ित महिलाओं की मानें ताे उसका कहना था कि दाे साल बाद रकम दोगुना करने की बात कही गयी थी. उसके स्कीम के झांसे में लगभग दाे साै महिलाएं आ गईं. उसके पास अपनी जमा पूंजी जमा करवा दी.

यह रकम एक लाख से लेकर 15 लाख तक की है. इस बीच महिलाओं को आशंका हुई कि आरोपी महिला धोखाधड़ी करके घर छोड़कर भागने वाली है. पीड़ित महिलाओं ने उसके घर को घेर लिया और हंगामा करने लगे. महिलाओं ने पुलिस से इसकी शिकायत की. पीसीआर वैन आई और पीड़िताें का बयान लेकर चली गई. इसके बाद भी आराेपी के घर पर एकत्र हुई महिलाएं बैठी रहीं.

पैसे डबल करने के नाम पर ठगे करोड़ों रुपये

महिलाओं का कहना था कि हम इनको घर छोड़कर भागने नहीं देंगे जब तक हमारे पैसे नहीं दे देते. इन महिलाओं में ज्यादातर गरीब महिलाएं हैं वह अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को प्रत्येक महीने इसके पास जमा करती (Cheating in the name of doubling the amount in Mukundpur) थी. इसमें से बहुतों की लड़की की शादी करनी है. किसी काे घर बनवाना है. फिलहाल पुलिस कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. पीड़ितों की शिकायत भी लिख ली गई है.