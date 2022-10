नई दिल्ली : मादक पदार्थों के खिलाफ चलाये गए बीएसएफ के अभियान (BSF's campaign against narcotics) में बीएसएफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए, 9 किलो 477 ग्राम हेरोइन की एक बड़ी खेप (consignment of heroines) बरामद की है, जिसकी कीमत 47 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है.

दिल्ली मुख्यालय से कस्टम प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, बीएसएफ को गुप्त सूत्रों से नार्कोटिक्स ड्रग्स की खेप को मिजोरम से करीमगंज के रास्ते त्रिपुरा ले जाने की सूचना मिली थी. इस पर प्रतिक्रिया करते हुए मिजोरम और कछार फ्रंटियर के 7वीं बटालियन के जवानों ने करीमगंज पुलिस (Karimganj Police) के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया. न्यू करीमगंज रेल्वे स्टेशन के पास देर रात एक बजे एक ट्रक को रोका गया, जिसकी तलाशी में हेरोइन से भरे 764 सोप केस बरामद हुए. जिसे ट्रक के केबिन के सीलिंग में बनाये गए स्पेशल कैविटी के अंदर छुपा कर रखा गया था.

बरामद हेरोइन का वजन 9 किलो 477 ग्राम है. इंटरनेशनल मार्केट के इसकी कीमत 47 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है. जिसे जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए, बीएसएफ ने ड्राइवर और ट्रक सहित करीमगंज थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है.

इमरजेंसी लाइट में छुपा कर सोने की तस्करी



दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली कस्टम की टीम ने सोने की तस्करी के मामले में एक महिला हवाई यात्री को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 79 लाख 44 हजार का 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया गया है. कस्टम प्रवक्ता के अनुसार, रुट प्रोफाइलिंग के आधार पर दिल्ली कस्टम की टीम ने मलेशिया से फ्लाइट नम्बर AK-11 से दिल्ली पहुंची और एक संदिग्ध महिला हवाई यात्री को उनकी विस्तृत जांच के लिए रोका.

महिला के लगेज की तलाशी में 24 कैरेट शुद्धता वाले 1 किलो 800 ग्राम के 24 सोने के प्लेट्स बरामद किए गए, जिसे बड़ी ही चतुराई से इमरजेंसी लाइट में लगे बैटरी के अंदर सफेद पेपर में लपेट कर रखा गया था. बरामद सोने के प्लेट्स की कीमत 79 लाख 44 हजार रुपये बताई जा रही है, जिसे कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 110 के तहत जब्त कर कस्टम ने आरोपी महिला यात्री को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.