नई दिल्ली: राजधानी के एक क्लब में प्रवेश को लेकर वहां मौजूद बाउंसरों और युवती के बीच हाथापाई की घटना (ruckus in club of south extension in delhi) सामने आई है. पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि बाउंसरों ने न सिर्फ उसके और उसकी दोस्त के कपड़े फाड़े, बल्कि उसके साथ गाली गलौच भी की. पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना दक्षिणी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट वन का है, जहां पीड़ित युवती 18 सितंबर को अपनी दोस्त के साथ साउथ एक्सटेंशन पार्ट वन स्थित Da Code नामक क्लब में गई थी. पीड़ित युवती का आरोप है कि बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट की और उसके और उसकी दोस्त के कपड़े फाड़े. क्लब के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस क्लब के खिलाफ 2019 में भी एक मामला दर्ज किया गया था.

साउथ एक्सटेंशन क्लब में एंट्री को लेकर हंगामा

मामले पर जानकारी देते हुए साउथ दिल्ली डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि बीते 18 सितंबर सुबह लगभग दो बजे कोटला मुबारकपुर थाने को सूचना मिली कि Da Code क्लब में महिला उसके साथियों के साथ अभद्रता की गई है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और सीसीटीवी देखा तो पता चला की कुछ बाउंसरों ने मिलकर एक महिला सहित उसके दो साथियों के साथ मारपीट की है और इसी को लेकर पुलिस ने छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया. हालांकि इलाके के लोग भी क्लब में बजने वाले तेज साउंड से काफी परेशान थे जिसको लेकर उन्होंने भी कई बार शिकायत दिल्ली पुलिस को की है.

पीड़ित युवती ने बाउंसरों पर कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. वहीं मामले में क्लब की ओर से कहा गया है कि महिला के आरोप पूरी तरह से गलत हैं. साथ ही क्लब की ओर से यह भी कहा गया है कि युवतियां नशे में थी और मारपीट भी उन्होंने ने ही शुरू की थी.

हालांकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से बाउंसरों ने क्लब के बाहर दो युवकों को धक्का दिया और फिर बाद में महिला और युवकों के साथ जमकर मारपीट की. लेकिन घटना के 4 दिन बाद इसी क्लब के मालिक ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह उनके लोगों के साथ मारपीट कर रही है और कोटला मुबारकपुर थाने के एसएचओ पांच लाख रिश्वत की मांग कर रहे हैं.

हालांकि इस संदर्भ में डीसीपी की तरफ से विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू कर दी है. 24 सितंबर को क्लब में शोर-शराबा होने के चलते दिल्ली पुलिस ने सात बाउंसर सहित एक डीजे चलाने वाले को गिरफ्तार किया. लेकिन अभी तक महिला के साथ अभद्रता और छेड़खानी वाले मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

