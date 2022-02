नई दिल्ली:वसंत विहार थाना क्षेत्र के एक निवासी ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी बेटी काे ब्लैकमेल किया (Blackmail of girl student in Vasant Vihar )जा रहा है. आराेप बेटी की सहेली और उसके पुरुष मित्र पर लगाया. पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने वर्ष 2018 में डांस क्लास में दाखिला लिया था. इसी दौरान एक किशोरी से उसकी दोस्ती हुई थी. उस किशोरी ने चुपके से छात्रा के प्राइवेट क्षण की कुछ तस्वीरें (Vasant Vihar Indecent photo of student) निकाल ली.

उसके बाद अश्लील फोटो अपने पुरुष मित्र को भेज दी. आरोप है कि पुरुष मित्र ने उस तस्वीर को वायरल करने की धमकी देकर दाेनाें ने अगस्त 2020 से छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू किया. दोनों ने कई कई बार रुपये और जेवर ले लिये. शिकायत के अनुसार करीब चार लाख रुपये और चार लाख की कीमत के सोने-चांदी के गहने ले लिए. इस बीच जब घर से सामान गायब होने लगे ताे परिजन को शक हुआ. उन्होंने घर में नजर रखनी शुरू की.



बेटी पर शक हुआ. उसे बहला-फुसलाकर पहले भरोसे में लिया फिर पूछताछ की ताे उसने सारी बात बता दी. जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और रुपए वसूलने की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है. आराेपी लड़की काे हिरासत में ले लिया गया है. उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.