नई दिल्लीः दिल्ली में नई आबकारी नीति (New Excise Policy in Delhi) को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है. राजेंद्र नगर विधानसभा के वार्ड 104 नारायणा गांव में डीडीए मार्केट में शराब की दुकान खोली जा रही (oppose against liquor shop in Narayana ) थी. बीजेपी कार्यकर्ता मनोज राजपूत (BJP worker Manoj Rajput) ने ठेका बंद कराने के लिए भूख हड़ताल शुरू की थी. एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे थे.

नौवें दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनोज राजपूत का उपवास तुड़वाया. आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानें बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे (Demonstrations will continue for the closure of liquor shops.). मनोज राजपूत का उपवास व्यर्थ नहीं गया है. शराब के ठेके पर उत्तरी निगम ने नोटिस भेजा है.

हड़ताल पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता.

आदेश गुप्ता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानों को बीजेपी खुलने नहीं देगी (BJP will not allow liquor shops to open). नारायणा गांव का यह धरना प्रदर्शन दिल्ली के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है. मनोज राजपूत ने समाज हित में जो कार्य किया है वह सराहनीय है. बीजेपी कार्यकर्ता की भूख हड़ताल को लेकर आम जनता भी काफी खुश है. क्योंकि अब यहां से दुकान शराब की शिफ्ट हो रही है दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति वापस लेनी ही होगी.

भाजपा का विराेध प्रदर्शन.

करोल बाग जिला अध्यक्ष राजेश गोयल का कहना है कि आदेश गुप्ता ने भूख हड़ताल तुड़वा दी है, लेकिन यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक यह दुकान बंद नहीं हो जाएगी. जिला करोलबाग में कोई नया शराब का ठेका नहीं खुलेगा. मनोज राजपूत ने बताया कि डीडीए मार्केट में शराब के ठोक का खुलने से आम जनता काे बहुत परेशानी हाेगी. शराब ठेके के पास मंदिर, स्कूल, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन है. आम जनता का निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए विधायक और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार को अपनी शराब नीति वापस लेनी होगी.