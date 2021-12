नई दिल्लीः दिल्ली सरकार की शराब बिक्री को लेकर लाई गई नई आबकारी नीति के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया (BJP is opposing excise policy of Delhi). इसी कड़ी में आज से दिल्ली बीजेपी ने नई आबकारी नीति के विरोध में हस्ताक्षर कैंपेन की शुरुआत (BJP's signature campaign in Delhi) कर दी है. यह पूरा कैंपेन 31 दिसंबर तक बीजेपी चलाएगी. इस कैंपेन में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक जगहों पर लोगों से बातचीत कर उनसे आबकारी नीति के विरोध में हस्ताक्षर लेंगे.

31 दिसंबर तक बीजेपी लगभग 15 लख लोगों के हस्ताक्षर नई आबकारी नीति के विरोध में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके बाद इन सभी हस्ताक्षर को बकायदा एक ज्ञापन के साथ देश के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा (BJP will submit memorandum to President against Delhi Excise Policy) जाएगा. उनसे इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की जाएगी. दिल्ली बीजेपी के सात अलग-अलग मोर्चों के द्वारा राजधानी में विभिन्न जगहों पर हस्ताक्षर कैंपेन की शुरुआत की गई है. कैंपेन का शुभारंभ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से हुआ, जहां सबसे पहले केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने (Meenakshi Lekhi signed the memorandum) नई आबकारी नीति के विरोध में हस्ताक्षर कर कैंपेन की शुरुआत की.

भाजपा का हस्ताक्षर अभियान.

इसे भी पढ़ेंः आबकारी नीति का विराेध : भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता काे आदेश गुप्ता ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया

जिसके बाद आदेश गुप्ता ने भी कैंपेन में हिस्सा लेते हुए आबकारी नीति के विरोध में अपने हस्ताक्षर किए और कहा कि दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा नई शराब की दुकानों को खोलने नहीं दिया जाएगा. दिल्ली सरकार बिना लोगों से रायशुमारी करें और मास्टर प्लान 2021 के नियमों का उल्लंघन कर नई शराब की दुकानें खोल रही है जो गलत है. इस बीच अब बीजेपी हस्ताक्षर कैंपेन चला रही है. 31 दिसंबर तक कैंपेन को चलाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति को बीजेपी ने ज्ञापन देगी बल्कि उनसे अपील करेगी कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करें.

इसे भी पढ़ेंः शराब के ठेके पर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार काे घेरा, शहरी आवासीय मंत्री से की शिकायत

बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राजधानी दिल्ली में एक भी शराब की दुकान अवैध तरीके से खोली नहीं जाने दी जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून और नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली में जगह-जगह शराब की दुकान खोल रही है जो गलत है. अब इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी जनता के बीच में जा रही है. इसके बाद राष्ट्रपति को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की अपील की जाएगी.