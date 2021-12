नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर चंदगीराम अखाड़ा रोड पर बुधवार काे दिल्ली बीजेपी ने धरना प्रदर्शन (BJP protest outside Arvind Kejriwal's residence ) किया. धरना, राजधानी दिल्ली के मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारी और संत समाज के लोगों को वेतन भत्ता नहीं दिए जाने को लेकर बुलाया गया (BJP demands allowance for priest) था. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दिल्ली के कई मंदिरों के पुजारी और संत समाज के लोग शामिल हुए. बता दें कि इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और आसपास के राज्यों के संत समाज के लोगों का भी इस कार्यक्रम को समर्थन मिला.

पूरा कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में किया गया. रमेश बिधूड़ी ने अपने संबोधन के दौरान दिल्ली सरकार के ऊपर ना सिर्फ जमकर हमला किया बल्कि दिल्ली सरकार को उसकी भेदभाव पूर्ण नीति के लिए जमकर लताड़ा भी. दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देते हैं, वह खुद सरकार में रहते हुए डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति करते हैं. भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं.

केजरीवाल पर क्या कहा बिधूड़ी ने, वीडियाे में देखिये.

राजधानी दिल्ली में मस्जिद की देखभाल करने वाले इमाम और काजियों को दिल्ली सरकार वेतन भत्ता (Imam and Qazi getting allowance in Delhi) दे रही है. लेकिन, राजधानी दिल्ली के मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारी, मंदिर की देखभाल करने वाले लोग और संत समाज से जुड़े लोगों को किसी प्रकार का कोई भी वेतन या भत्ता नहीं दिया (BJP demonstrated for salary of priest) जा रहा है. इससे स्पष्ट हाेता है कि दिल्ली सरकार किस तरह का भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे धर्म के नाम पर लोगों को बांट कर किसी एक विशेष संप्रदाय के लोगों को आर्थिक सहायता दे सकते हैं.

दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन.

धरना पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता.

