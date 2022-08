नई दिल्ली : दिल्ली के अंदर आप और बीजेपी के बीच में हर बढ़ते दिन के साथ सियासी घमासान (Tussle Between AAP and BJP) तेज होता जा रहा है. वहीं इस पूरे हफ्ते बीजेपी की प्रदेश इकाई के द्वारा आप की दिल्ली सरकार (Delhi Government) को राजधानी में सड़कों की बदहाल हालत (Deplorable Condition of the Roads) को लेकर घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इस मामले को लेकर पूरे हफ्ते भर बीजेपी के द्वारा राजधानी दिल्ली में जगह-जगह ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal) से दिल्ली में बदहाल हो चुकी सड़कों की हालत को लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे.

जगह जगह टूटी सड़कें

देश की राजधानी दिल्ली में गरमाए सियासी पारे के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर हालातों पर बहस छिड़ने के साथ नया विवाद भी शुरू हो चुका है. दरअसल दिल्ली में मानसून के सीजन की शुरुआत के साथ ही कुछ बरसातों के बाद सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है. वहीं कुछ जगह तो हालात इतने ज्यादा खराब है कि सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए है, जिससे ना सिर्फ लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बीते कुछ हफ़्तों में राजधानी दिल्ली में कुछ बड़े एक्सीडेंट भी इन गड्ढों की वजह से हुए हैं.

दिल्ली की सड़क की स्थिति

वहीं राजधानी दिल्ली के लोगों ने ईटीवी भारत को बातचीत के दौरान बताया कि बरसात हो जाने की वजह से दिल्ली में जगह-जगह जलभराव हो जाता है, जिसके बाद यह पता नहीं लगता कि सड़क पर कहां गड्ढा है और कहां सड़क. इसके चलते भी कई बार दुपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. वहीं दिल्ली में कई जगह ऐसी है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड या फिर अन्य विभागों के द्वारा रोड कटिंग की गई. लेकिन उसके बाद रोड को दोबारा नहीं बनाया गया. इसकी वजह से भी रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

लोगों का कहना है कि कई जगह पर मैनहोल खुले हुए हैं, जिसकी वजह से कई जगह राजधानी दिल्ली में एक्सीडेंट होते है. अगर आप अपने परिवार को टू व्हीलर पर लेकर जा रहे हैं और आपके पीछे कोई महिला या बच्चा बैठा है तो आपको गाड़ी बेहद संभालकर चलानी पड़ती है. अगर जरा सी सावधानी हटी तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है.

सेंट्रल दिल्ली या फिर लुटियन जोन को छोड़ दिया जाए तो राजधानी दिल्ली में कही भी सड़कों के हालात ठीक नहीं है. जगह-जगह से सड़कें टूटी हुई है और सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराने की जरूरत है. वहीं इस पूरे मामले को लेकर पिछले कई दिनों से बीजेपी की प्रदेश इकाई के द्वारा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में ना सिर्फ लगातार आवाज उठाई जाने शुरू हो चुकी है, बल्कि इस सप्ताह भर राजधानी दिल्ली में जगह-जगह लगभग सभी 70 विधानसभाओं में बीजेपी की प्रदेश इकाई के द्वारा क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी भी कर ली गयी है.

