नई दिल्ली : भाजपा नेता विजय गोयल ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर PM मोदी के 8 सालों के कामों की दीवार पर प्रदर्शित किया है. जिस पर लोगों ने मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के बेहतरीन 8 वर्षों की उपलब्धियों और सरकार के प्रति अपना प्यार व सम्मान लिखकर व्यक्त किया. गोयल ने कहा कि इस दीवार पर लोगों ने मोदी के 8 वर्षों के कामकाज पर अच्छे-बुरे सभी तरह के विचार लिखे. एक तरह से मोदी की योजनाओं पर यह जनमत संग्रह (रिफरेंडम) भी हो गया.









गोयल ने बताया कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आने-जाने वाले सैकड़ों लोगों ने खासतौर से युवाओं ने 'Thank You Wall of 8 Years Work of Modi' पर अपने विचार लिखकर मोदी सरकार के प्रति अपना विश्वास दिखाया और हस्ताक्षर किए. ‘देश का सौभाग्य मोदी जी, आई लव मोदी, देश की पहचान मोदी हमारी शान, मोदी मेरा अभिमान, चीन हो या पाकिस्तान, सब पर भारी हिन्दुस्तान, जीत लिया दुनिया का मन मोदी है नंबर वन, विश्व गुरू मोदी जैसे नारो से दीवार पट गई.

बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री के आठ साल के काम को मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शित किया

गोयल ने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं के दो रंगीन बोर्ड भी वहां पर लगाए गए. गोयल ने कहा कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है. जहां हर वर्ग आयु के लोग आते हैं. गोयल ने कहा कि एक तरफ विपक्ष के नेता हैं. जो मोदी को रिकॉर्ड तोड़ कामों के छक्के लगाते देखते हुए हक्के-बक्के हैं तो दूसरी तरफ आम जनता है. जिसको लगता है कि आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है जो देश की चहुंमुखी प्रगति के लिए दिन-रात प्रयासरत है.