नई दिल्लीः भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी किसानों की बदहाली की मांग को लेकर लगातार 27 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) के खिलाफ धरने (BJP Kisan Morcha demonstration in Delhi) पर बैठे हुए हैं. साेमवार काे भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े की थाप पर पैदल मार्च करते हुए केजरीवाल की शव यात्रा (BJP Kisan Morcha took out funeral procession of Kejriwal) निकाली. बीच सड़क पर अंतिम संस्कार कर केजरीवाल की अस्थियो को गंगा में विसर्जित करने की बात कही. साथ ही कहा कि गंगाजल लाकर मुख्यमंत्री आवास की शुद्धि कराएंगे.

यदि उसके बाद भी केजरीवाल किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तो और भी बड़ा आंदोलन होगा. बड़ी संख्या में दिल्ली किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसी तरह बैठे रहेंगे. इससे पहले भाजपा के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से सांसद हंसराज हंस व संत समाज के महंत नवल किशोर भी आंदाेलन में शामिल हुए. कहा, भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है. दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं. बिना ऋषि ओर कृषि के भारत देश का कोई महत्व नहीं है.

भारतीय किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की शव यात्रा निकाली.

ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा नेताओं ने किया पैदल मार्च

प्रदर्शनकारियाें काे राेकती पुलिस.

इसे भी पढ़ेंः 22 मार्च तक आश्रम अंडरपास लोगों के लिए खोल दिया जाएगा : मनीष सिसोदिया



भाजपा किसान मोर्चा के आंदोलन में दिल्ली नेता विपक्ष से लेकर संसद तक सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. दिल्ली में लगातार किसानों की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है. अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री कब तक किसानों की सुध लेंगे और अनिश्चितकालीन धरना खत्म होगा.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप