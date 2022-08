नई दिल्ली : दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आज से केजरीवाल सरकार के खिलाफ जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत (BJP Delhi Jan Chaupal Against Delhi Government) करने जा रही है. इस अभियान के तहत बीजेपी सीधे जनता से संवाद कर केजरीवाल सरकार की कारगुजारी और भ्रष्टाचार (Corruption of Arvind Kejriwal Government Expose) को दिल्ली की जनता के सामने रखेगी. लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में जन चौपाल के कार्यक्रम (Delhi BJP Jan Chaupal in 70 Vidhansabha) आयोजित किये जायेंगे, जिनमें दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे.

केजरीवाल सरकार के खिलाफ जन चौपाल कार्यक्रम आज

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी (CBI Raids on Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के बाद राजधानी दिल्ली में इन दिनों बीजेपी और आप के बीच में चल रहा सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है. हर रोज दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. वही इस सबके बीच कल से दिल्ली बीजेपी के द्वारा राजधानी में केजरीवाल सरकार की कारगुजारियों और भ्रष्टाचार को लेकर जन चौपाल के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है.

पटपड़गंज से जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत

इस पूरे अभियान की शुरुआत दिल्ली बीजेपी की प्रदेश इकाई के द्वारा आज 24 अगस्त को शाम 6:45 पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज से की जा रही है, जहां सबसे पहले इस अभियान के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे.

70 विधानसभा क्षेत्रों में आप को घेरने की तैयारी

बताया जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई के द्वारा जन चौपाल के कार्यक्रम को लगभग 1 महीने तक चलाया जाएगा. इस दौरान दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से बीजेपी के नेता सीधे तौर पर जनता से संवाद कर केजरीवाल के असली चेहरे को जनता के बीच में उजागर करने के साथ दिल्ली सरकार के हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी बताएंगे. दिल्ली बीजेपी जन चौपाल कार्यक्रमों में बीजेपी के 8 विधायक, सातों सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जन चौपालों में शामिल होकर केजरीवाल सरकार की पोल जनता के बीच में खोलते हुए नजर आएंगे.

