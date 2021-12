नई दिल्ली : मोहल्ला क्लिनिक की दवा से हुई तीन बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा नेताओं ने पुलिस में शिकायत दी है. संसद मार्ग स्थित दफ्तर में डीसीपी दीपक यादव को शिकायत दी गई है. इसमें बच्चों की मौत के लिए जिम्म्मेदार डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर (Demand to lodge fir children death case) दर्ज करने की मांग की है.





भाजपा के दिल्ली महासचिव कुलजीत चहल की तरफ से डीसीपी को दी गई शिकायत में कहा गया है कि यह मामला हत्या का है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोहल्ला क्लीनिक चलाए जा रहे हैं. यहां पर बीते दिनों दवाइयां कुछ बच्चों को दी गई, जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई. इनमें से तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि 13 बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. नई दिल्ली जिला डीसीपी दीपक यादव को दी गई शिकायत में कहा गया है कि 7 दिसंबर 2021 को डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की तरफ से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को एक पत्र लिखा गया है. इसमें बताया गया है की डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नामक दवा से तबीयत बिगड़ने पर कुछ बच्चों को कलावती सरण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऐसे 16 मामले हुए हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है.

जिम्म्मेदार डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR की मांग.

मोहल्ला क्लिनिक की दवा से बच्चों की मौत.

शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में खोले गए हैं. वहां पर न केवल डॉक्टर बल्कि उनके सबोर्डिनेट भी गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं. ऐसे 16 बच्चों ने मोहल्ला क्लीनिक से दवाई ली थी. यह दवा ओमेगा फार्मा द्वारा सप्लाई की गई थी. यहां पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा दी गई, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को नहीं देने की सलाह है (medicine ban to use for children). इस दवा के ओवरडोज से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई. इस दवा की वजह से इन बच्चों की मौत हुई. इस मामले में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है. उन्हें इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता था. इसकी वजह से सांस लेने में समस्या होने लगती है. उल्टी होने लगती है. दिखना कम हो जाता है. लघु शंका में दिक्कत आती है. चक्कर आने लगते हैं. बेचैनी होने लगती है.पुलिस को दी गई शिकायत में संबंधित डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या, साजिश आदि धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी जिन्होंने मोहल्ला क्लीनिक में इस दवा को सप्लाई किया उन्हें यह बताना चाहिए था कि यह बच्चों के लिए नहीं है. कुलजीत चहल ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट लेने वाले सत्येंद्र जैन एवं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए. उन्होंने इस घटना में मारे गए बच्चों एवं तबियत बिगड़ने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से मांग की है कि वह सख्त एक्शन लें ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

