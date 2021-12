नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण (Pollution in Delhi) खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (air quality index) सामान्य अवस्था में पिछले कई दिनों से नहीं देखा गया है. मंगलवार को मथुरा रोड पर 348 और शूटिंग रेंज के पास 340 दर्ज किया गया, जो खतरनाक स्तर पर हाेता है. बढ़ते प्रदूषण वजह से लोगों को परेशानी है. इसे देखते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी एवं रमेश बिधूड़ी ने लोगों के बीच जाकर मास्क बांटे.







मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण (Pollution in Delhi) लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) सिर्फ विज्ञापनों में ही प्रदूषण से युद्ध करते हुए नजर (Kejriwal is fighting pollution only in advertisements) आ रहे हैं. इस युद्ध में वह प्रदूषण को पराजित करते हुए नहीं दिख रहे हैं. वह मास्क बांटकर लोगों को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं और दिल्ली सरकार (Delhi Government) को जगाना चाहते हैं.

दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने दिल्ली में प्रदूषण (Pollution in Delhi) से निपटने के लिए लोगों पर केवल जुर्माना ठोक कर उन्हें प्रताड़ित करने के अलावा कुछ नहीं किया है. हर साल दिल्ली की हालत ऐसी हो जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण (Pollution in Delhi) की समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं कर पायी है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं. फिर भी प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है. ऐसे में जब लोगों का दम घुट रहा है तो उन्हें फौरी तौर पर राहत देने के लिए हमने लोगों को मास्क बांटना शुरू किया है. इससे लोगों का कोरोना वायरस (corona virus) से बचाव होगा ही साथ ही प्रदूषण से भी वह सुरक्षित रहेंगे.