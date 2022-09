नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बाहर पूर्व मेयर जय प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ विराेध प्रदर्शन किया (BJP protested against Kejriwal and Sisodia). इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी जलाया. जय प्रकाश ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतले फूंक कर रोष जताया गया (BJP burns effigies of Kejriwal and Sisodia).

दिल्ली विधानसभा में पिछले चार दिनों से विशेष सत्र चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं (BJP protested against Kejriwal and Sisodia). उन्होंने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचारियों के शुभचिंतक हैं. सिसोदिया को बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए. वहीं, आज यानी गुरुवार काे विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी और आप विधायकों के बीच में हंगामा जारी रहा. डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया.

वहीं, बीजेपी के 6 विधायकों को मार्शल के सहायता से दिनभर के लिए बाहर कर दिया गया. इसके बाद बीजेपी के विधायक दल नेता और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सदन की कार्यवाही से वाकआउट (Ramveer Singh Bidhuri walkout) करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. इस खबर काे विस्तार से पढ़ने के लिए नीचे दिये हुए लिंक काे क्लिक कीजिए.

