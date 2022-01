नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोद नगर में रहने वाले एक पोस्टमैन के घर के बाहर से बाइक चोरी (Bike theft in Delhi's Kalyanpuri) हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.



पोस्टमैन बलदेव राज ने बताया कि वह ईस्ट विनोद नगर के सी ब्लॉक में परिवार के साथ रहते हैं. शनिवार देर शाम ड्यूटी से लौट कर घर के बाहर गली में बाइक खड़ी कर दी थी. रविवार सुबह उन्होंने देखा को बाइक गायब (Pastmans Bike Chori in Kalyanpuri) थी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज ( Vinod Nagar Bike theft in cctv) देखा तो पता चला कि रविवार सुबह तकरीबन 5:00 बजे आए दो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है.

कल्याणपुरी में बाइक की चाेरी.

बड़ी चालाकी से बाइक चुरा कर ले गए. बलदेव राज ने बताया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशाें की तलाश की जा रही है.