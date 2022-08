नई दिल्ली: बदरपुर से गायब हुईं चाराें छात्राओं को पुलिस ने अमृतसर के गोल्डेन टेंपल से बरामद कर लिया है (Missing girls recovered from Amritsar). बुधवार सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी. छुट्टी होने पर घर नहीं लाैटी (Four girls missing from Badarpur). जिसके बाद परिजनों ने इसकी छानबीन शुरू की और पुलिस से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चारों बच्चियां नाबालिग हैं. बदरपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में नौवीं की छात्रा हैं. बुधवार जब वे घर नहीं पहुंची तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी. जिसके बाद पूरे मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. अलग-अलग एंगल से पूरे मामले की जांच शुरू की गई. जिसमें कई टीमें लगाई गई. साथ ही परिजनों और स्थानीय लोगों से भी सूचना हासिल की गई.

इस क्रम में लापता लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड से पुलिस को जानकारी मिली कि लड़कियां इंस्टाग्राम पर किसी से प्रभावित थी. इसके बाद पुलिस ने उस आईडी की जांच शुरू की. लड़कियों के दोस्त ने यह भी बताया कि उसने बताया था कि वे मुंबई में सेटल होना चाहती है. वहीं पुलिस को जानकारी मिली की लड़कियां सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहती थी. जांच के दौरान ही लापता चार लड़कियों में से एक लड़की ने अपनी मां से संपर्क किया. जिसके बाद तुरंत लोकेशन निकाला गया. उस नंबर का लोकेशन अमृतसर का गोल्डन टेंपल निकला.

इसे भी पढ़ेंः बदरपुर में घर से स्कूल गईं चार नाबालिग छात्राएं लापता, जांच में जुटी पुलिस

जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए तुरंत वहां टीम भेजी. लड़कियों को स्थानीय पुलिस की मदद बरामद कर लिया गया (Delhi Missing girls recovered from Amritsar). इसके बाद पुलिस टीम चारों लड़कियों को वहां से लेकर दिल्ली आ गई है. कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जांच में उनके साथ किसी प्रकार के अपराध होने की घटना सामने नहीं आई है. लापता बच्चियों ने पुलिस को बताया है कि वह अपना जीवन खुल के जीना चाहती थी और सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहती थी.