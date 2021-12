नई दिल्ली : वैक्सीनेशन ड्राइव (vaccination drive in delhi) को और ज्यादा तेज करने के लिए दिल्ली में ई-रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान (Awareness campaign through e-rickshaw) चलाया जा रहा है. साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (New variant of corona virus Omicron in delhi) के प्रति जागरूकता के लिए वैक्सीन ले चुके लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. राजधानी दिल्ली (Omicron in delhi) में गुरुवार तक लगभग दो करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है.

कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में अभी तक 1 करोड़ 99 लाख आठ हजार 367 कोरोना वैक्सीन (vaccination in delhi) के डोज दिये जा चुके हैं. इनमें से 70 लाख 63 हजार 305 लोगों को दूसरे डोज भी दिये जा चुके हैं. दिल्ली में विभिन्न इलाकों में वैक्सीन लगाने के एक हजार 371 साइट हैं, जिनमें एक हजार 223 सरकारी साइटें हैं. दिल्ली में 31 जुलाई 2021 को कोरोना वैक्सीन का एक करोड़ डोज पूरा कर लिया गया था. वैक्सीन लेने के लिए योग्य 50 प्रतिशत से कम लोगों ने पहला डोज ले लिया है.

ई-रिक्शा को पूरी तरह से कोरोना वायरस (Coronavirus in Delhi) को लेकर जागरूकता से संबंधित चारों तरफ से संदेशों वाले बैनर से ढंक दिया गया है. ई रिक्शा चालक ने बताया कि वह बदरपुर, तुगलकाबाद, कालकाजी, डीडीए फ्लैट एवं संगम विहार के विभिन्न गलियों में घूम चुके हैं. लाउडस्पीकर पर प्रीलोडेड मैसेज बार-बार चलाया जाता है. इसमें लोगों से अपील की जाती है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है. वह वैक्सीन ले लें और जो ले चुके हैं वे भी सावधानी के तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें.



दिल्ली में एक 1 करोड़ 15 लाख पुरुषों ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है. वहीं 83.62 लाख महिलाएं भी पहला डोज ले चुकी हैं. 18-44 उम्र समूह के 1 करोड़ 27 लाख 10 हजार 692 लोग, 45-60 उम्र समूह के 47.88 लाख एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के 24.09 लाख बुजुर्ग कोरोना का टीका ले चुके हैं.