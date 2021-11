नई दिल्ली : दक्षिण पूर्वी जिले (south east delhi) के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ऑटो चालकों द्वारा किए गए दुष्कर्म (Rape in delhi) के दो मामले सामने आए हैं. पहला मामला सरिता विहार (rape in Sarita Vihar) थाने का है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ऑटो चालक की पहचान वाजिद के रूप में हुई है. वहीं दूसरे मामले में गोविंदपुरी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.



जानकारी के अनुसार, सरिता विहार थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने एक महिला के साथ दुष्कर्म (auto drivers committed rape) की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में सरिता विहार थाना पुलिस ने महिला के बयान पर केस दर्ज कर आरोपी वाजिद को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं गोविंदपुरी (rape in govindpuri area) इलाके में 24 नवम्बर को आटो चालक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के कंझावला थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची हैवानियत का शिकार होने से बच गई. इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस घटना के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है. भाजपा इस घटना के बाद इस मुद्दे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है.