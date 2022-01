नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दो दिन के गोवा (Arwind kejriwal is on goa visit) दौरे पर हैं. उनका यह दौरा कल यानी 15 जनवरी से शुरू हो रहा है. वे 15 जनवरी शनिवार को दोपहर गोवा पहुंचेंगे. यहां केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उसके बाद वे आम आदमी पार्टी के डोर-टू-डोर कैंपेन (Door to Door Campaign in goa) की शुरुआत करेंगे.

गोवा में AAP के डोर टू डोर कैम्पेन (Door to Door Campaign in goa) की शुरुआत आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन माना जा रहा है. इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनावों में पूरा जोर लगा रही है. अरविंद केजरीवाल के यहां डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू करने के बाद चुनावी प्रचार में तेजी आएगी.

आप को उम्मीद है कि इस बार वे गोवा में बढ़त बना पाएंगे. वर्तमान में गोवा में भाजपा की सरकार है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों (Goa Assembly elections) में 40 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. भाजपा दो विधानसभा क्षेत्रों - बेनालिम और नुवेम में अपने चुनाव चिन्ह पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी. बेनालिम और नुवेम विधानसभा क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से गैर-भाजपाई उम्मीदवारों के लिये मतदान करते हैं. यह दोनों ईसाई बहुल सीटें हैं.

भाजपा वर्तमान में गोवा में अपने 23 विधायकों के साथ शासन कर रही है क्योंकि चार विधायकों - माइकल लोबो, अलीना सल्दान्हा, कार्लोस अल्मेडा और प्रवीण जांटे - ने पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया. भाजपा और कांग्रेस के अलावा, टीएमसी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सहित कई अन्य दल 14 फरवरी को होने वाले गोवा विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे.