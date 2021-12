नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आरपी सेल की चेयरपर्सन अपर्णा गोयल (Aparna Goyal Chairperson of RP Cell) के निगम कि पार्किंग के निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पार्किंग ठेकेदार निगम द्वारा निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर न केवल पार्किंग चला रहे हैं बल्कि लोगों को लूटने में भी लगे हैं. हालत यह है कि पार्किंग के एवज में 100 रुपये का चार्ज किया जा रहा है.



आरपी सेल के चेयरमैन अपर्णा गोयल ने शुक्रवार को निगम अधिकारियों के साथ कई पार्किंग स्थलों का निरीक्षण (parking inspection in delhi) किया. सबसे पहले वह कृष्णा नगर वार्ड अंतर्गत गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने पार्किंग स्थल पर पहुंची, जहां पर गाड़ी पार्क करने के बजाए पार्क में ट्रकों के लोडिंग-अनलोडिंग का काम चल रहा था. पार्किंग में न तो कोई बैरियर था न सीसीटीवी और न स्टाफ ही ड्रेस में मिले. इसके बाद अपर्णा गोयल (Aparna Goyal Chairperson of RP Cell) पास के ही गुरुद्वारा के पास बने पार्किंग स्थल पर पहुंची, जहां पार्किंग ठेकेदार ने सड़क को ही पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया था. मशीनों के बजाए लोगों को मैनुअल पर्चा दी जा रही थी. इसके बाद चेयरमैन अधिकारियों के साथ गीता कॉलोनी पुस्ता पहुंची तो वह खुद हैरान रह गई, पार्किंग अटेंडेंट ने उनसे ही गाड़ी लगाने की आवाज में 100 रुपये की डिमांड कर दी. पार्किंग टेंडर ने कहा कि गाड़ी एक मिनट के लिए लगाएं या एक दिन के लिए पैसा तो 100 रुपये ही देना पड़ेगा.

आरपी सेल की चेयरपर्सन अपर्णा गोयल

अपर्णा गोयल (Aparna Goyal Chairperson of RP Cell) ने बताया कि उनकी तरफ से संबंधित पार्किंग के ठेकेदारों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में अनियमितता पाए जाने पर पार्किंग ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. तीन बार से ज्यादा अगर अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना लगता है तो पार्किंग ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.