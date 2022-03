नई दिल्लीः शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पटना साहिब कमेटी के अध्यक्ष जत्थेदार अवतार सिंह ने शनिवार काे प्रेस वार्ता (Press conference of Shiromani Akali Dals Jathedar Avtar Singh Hit) कर शिरोमणि अकाली दल की कमेटी का गठन किया है. इसके 21 सदस्याें के नामाें (Announcement of 21 member committee of Shiromani Akali Dal) की घाेषणा की गयी है. प्रेस वार्ता में जत्थेदार अवतार सिंह ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल शहीदों की जत्थेबंदी है. जिसका गठन अनेक शहादतों के बाद हुआ.





बीते दिनों शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा दिल्ली में पार्टी की कमान एक बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ अकाली नेता जत्थेदार अवतार सिंह को सौंपी गई. जत्थेदार अवतार सिंह हित ने कहा कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में यह प्रेसवार्ता होनी चाहिए थी. जहां यह प्रेस वार्ता होती उस कार्यालय पर पंथदोखियों ने जबरन कब्जा कर लिया है. इसके चलते यह प्रेस वार्ता दूसरी जगह रखनी पड़ी. उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जो कार्यालय शिरोमणि अकाली दल को अलॉट हुआ था और कोर्ट से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कार्यालय जत्थेदार अवतार सिंह हित के नाम पर है इसलिए उस पर किसी और दल का कब्जा नहीं हो सकता. जत्थेदार हित ने साफ कहा कि आज नहीं तो कल जिन लोगों ने पार्टी ऑफिस पर कब्जा किया है उन्हें खाली करना होगा.

जत्थेदार अवतार सिंह की प्रेस वार्ता.

1. अवतार सिंह हित 2. भूपेंद्र सिंह आनंद 3. रविंद्र सिंह खुराना 4. प्रितपाल सिंह कपूर 5. सुखदेव सिंह रयात 6. गुरुदेव सिंह भोला 7. एमजी एस बिंद्रा 8. तेजपाल सिंह 9. अमरजीत सिंह संधू 10. अमृत सिंह खानपुरी 11. सुरजीत सिंह विल्खू 12. सुदीप सिंह 13. अवनीत सिंह रायसन 14. तरलोक सिंह नगारा 15. राजपाल सिंह पम्मी 16. सतपाल सिंह 17. जगमोहन सिंह 18. मनदीप सिंह 19. परमजीत सिंह मान 20. भूपिंदर सिंह मानक 21. जगदेव सिंह राणा

जत्थेदार अवतार सिंह हित ने कहा कि पार्टी में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर वह हमेशा वफादार सिपाही के रूप में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे. उन्होंने बताया कि एक बार पहले भी ऐसा समय आया था जब सभी लोग पार्टी का साथ छोड़ गए थे, पर दिल्ली में अकेले जत्थेदार हित उस दौरान भी प्रकाश सिंह बादल के साथ डटकर खड़ा था. पार्टी को पुनः खड़ा किया और इस मुकाम तक पहुंचाया. उन्होंने कहा कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को खत्म करने पर आमादा हैं, वह अच्छे से समझ ले शिरोमणि अकाली दल शहीदों की जत्थेबंदी हमेशा कायम रहेगी. इस मौके पर जत्थेदार अवतार सिंह हित के साथ सुखदेव सिंह रयात, प्रितपाल सिंह कपूर, तेजपाल सिंह, अमृत सिंह खानपुरी, अमरजीत सिंह सिंधु, अवनीत सिंह रायसन आदि मौजूद रहे.