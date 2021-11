नई दिल्ली: नीट काउंसलिंग में देरी के कारण आज दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल (Resident doctors of government hospitals on strike ) पर है. इसकी वजह से कई इलाकों में ओपीडी सेवा प्रभावित रही. वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DDU के डॉक्टरों ने भी सांकेतिक तौर (doctors of DDU did not work) पर काम नहीं किया.

उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि ओपीडी में आने वाले मरीजों को कोई परेशानी हो इसलिए फिलहाल सांकेतिक तौर पर ही काम रोका गया है. इस बीच मरीजों को देखना भी जारी रहा हालांकि इस बीच उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

डॉक्टरों की हड़ताल सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी रहा दरअसल मेडिकल कोर्स में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवार काउंसलिंग (NEET counseling ) राउंड का इंतजार कर रहे हैं जिस की तारीख तय नहीं की जा रही है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी और आयुष ऐडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी सहित राज्य और केंद्रीय काउंसलिंग समितियों ने अभी तक काउंसलिंग की डेट की घोषणा नहीं की है और इसी वजह से इस कोर्स से जुड़े लोग परेशान हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं.